Europa manté la vacuna d'Oxford, però investiga els casos de possibles trombosis

L'Agència Europea del Medicament (EMA) manté l'autorització per a la vacuna d'Oxford/AstraZeneca mentre investiguen casos de coàguls que van derivar en trombosis.«La posició del comitè de seguretat de l'EMA [...] és que els beneficis continuen superant els riscos i la vacuna es pot continuar administrant mentre està en curs la investigació de casos d'esdeveniments tromboembòlics», va dir ahir l'EMA hores després que Noruega, Dinamarca i Islàndia resolguessin una suspensió preventiva.

Sobre la taula hi ha la sospita d'un lot d'una vacuna d'AstraZeneca que podria haver causat trombosi en alguns receptors i la seva idoneïtat està sent estudiada. Dinamarca va suspendre vui durant 14 dies l'ús de la vacuna d'AstraZeneca després de registrar «greus casos de trombosi» en persones que l'havien rebut, un dels casos està relacionat amb una mort produïda 10 dies després de la vacunació, tot i que va ressaltar que encara no es pot concloure que hi hagi una relació directa entre la vacuna i les trombosis. Les autoritats sanitàries noruegues també van anunciarahir la suspensió «cautelar» de les vacunes Covid-19 .

La decisió va arribar menys d'un dia després que l'EMA hagi assegurat que, després d'una anàlisi preliminar, no creu que «hi hagi un problema específic» amb un lot d'AstraZeneca.

Itàlia, Estònia, Lituània, Letònia i Luxemburg també van suspendre la vacunació amb les dosis d'aquest lot en concret, que va ser rebut per 17 països de la Unió Europea, incloent-hi Espanya, Polònia, Malta, França i Grècia, segons l'EMA. S'estan revisant els casos notificats d'afeccions i tots els casos d'esdeveniments tromboembòlics i afeccions relacionades amb coàguls de sang que hagin sigut notificats per pacients coincidint amb els dies posteriors a la vacunació.