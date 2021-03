Una jove que va contactar amb l'home torturat a Manacor: «Quan va començar amb reptes extrems, ens vam allunyar»

El dimarts, la notícia de la detenció de set joves a Mallorca per vexar i torturar a un discapacitat durant les 48 hores que el van tenir segrestat deixava a l'opinió pública sorpresa per la brutalitat de l'acció. No obstant això, una vegada més, no tot és el que sembla. Un dia després, les xarxes socials van començar a bullir amb el testimoniatge de desenes de joves que donaven la volta a aquesta informació. Al capdavant d'aquesta petita 'revolució', l'Elizabeth, una jove valenciana que als seus 19 anys està liderant les accions per explicar què hi ha en realitat darrere d'aquesta truculenta història i que ha decidit donar la cara "per justícia, perquè aquests set nois ho van fer, però perquè ell ho va organitzar, ho va promoure i ho va posar en marxa a canvi de diners". Ho sap bé perquè ella és una de les joves a les quals va temptar durant mesos perquè entressin en el seu joc, disfressat de projecte audiovisual.

"Quan uns altres del grup i jo ens vam adonar que era la mateixa persona i que la Policia igual no estava al corrent de tot l'ocorregut, vam telefonar a la Policia. Ens van dir que no era cosa d'ells i que truquéssim a Mallorca. Ho vam fer, i allí ens van dir que busquéssim als advocats dels nois i els ho expliquéssim a ells". Ella i més joves guarden captures de pantalla, vídeos i fotos de converses "que en el meu cas van començar fa gairebé un any" i que volen aportar perquè s'esclareixi l'ocorregut.

Però, vist el cas en els canals oficials, va optar per relatar en un llarg fil de Twitter, perfectament documentat, tot el succeït. El seu relat ha fet efecte i ara són desenes els qui rememoren episodis similars amb aquest home ocorreguts en els últims anys.

"A mi em va contactar per un anunci que tinc a internet com a animadora infantil. Vam parlar per telèfon i em va explicar que el meu perfil era perfecte i que tenia un projecte per gravar un vídeo llarg en el qual ell aniria salvant petits reptes, molt innocents tots, i que buscava actors i actrius. Oferia entre 500 i 3.000 euros pel treball, que tenia format de concurs. Fins i tot em va enviar un contracte. Semblava tot molt seriós i, per descomptat, no se li notava cap discapacitat intel·lectual". La jove, estudiant d'Integració Social, va acceptar i ell la va ficar en un grup de WhatsApp. Ella va entrar al juliol, però el grup portava funcionant molt més temps. "Al principi, tot semblava bastant normal, però a mesura que passaven les setmanes va començar a suggerir reptes desagradables o extrems, o de tipus sexual, rotllo depravat i sadomasoquista, i això ja no em va agradar".

Tot en un cap de setmana

A qui se li oposava obertament "el feia fora del grup. Quan l'assumpte es va tornar tèrbol, jo vaig silenciar el grup i em vaig allunyar de l'assumpte. Fins que un dia em va parlar per demanar-me un àudio, com a la resta, i va començar a insistir molt, a tota hora, i a dir-me que havia de gravar les coses brutes que li faria. Això ja va ser l'últim. Feia por". L'Elizabeth va donar excuses i, finalment, a l'octubre, davant la seva falta de respostes, la va fer fora del grup virtual, batejat per ell com "Canvia el meu look concurs".

La proposta era reunir-los a tots un cap de setmana -fins i tot els havia promès pagar-los viatge i estada als qui arribessin d'altres comunitats, tot i que després s'anava retractant- i sotmetre's als reptes. Si els superava, no passava res, però si no ho feia, qui l'executava sumava punts mitjançant un sistema ideat per ell. Com més extrems, més punts. El guanyador s'emportaria 3.000 euros, el segon, 2.000 i el tercer, 1.000. I per participar, els enviava el contracte per signar-lo i així quedava garantit el cobrament de 250 euros.

Les detencions dels set joves es van produir el diumenge, després de passar des del divendres amb ell en el xalet de la mare d'una d'ells, a Manacor. Li van cosir els dits dels peus, li van enganxar la boca amb cola ultraràpida, li van clavar xinxetes i li van tatuar penis a la cara. El jutge els ha deixat en llibertat amb ordre d'allunyament. Pel que fa a ell, va admetre davant el magistrat que ell havia organitzat i demandat aquestes accions, però que els havia denunciat perquè no volia pagar-los. Les acusacions, de moment, continuen endavant.

"A mi em feia pena, perquè teníem converses, per WhatsApp i per trucada, en la qual m'explicava que des de petit se sentia dona, i que la seva família era molt catòlica i li havia donat l'esquena. Fins i tot em va dir que volia dir-se Ainhoa. Vaig pensar que havia d'ajudar-lo, però jo no sé si tot això és cert o era una manera de captar-nos". La desconfiança va començar a caure de tal manera que ja en les primeres setmanes "molts vam crear un grup paral·lel sense ell en el qual parlàvem de l'estrany que era tota aquella situació. Així vam saber que parlava amb tots individualment i que a tots ens deia més o menys el mateix, però adaptant-ho a cadascun per tocar-te la fibra i que participessis".

"Quan vam llegir la notícia, ens vam adonar de seguida que era la mateixa persona, perquè el que deien que li havien fet era exactament el que ens havia demanat a nosaltres de manera explícita: posar-li cola, fer-li menjar coses fastigoses, tatuar-li penis, calces i sostenidors en la cara i en el cos, afaitar-li les celles... Entenc que aquests nois tindran alguna responsabilitat, però el que vull és que se sàpiga que el que li van fer és el que ell demanava a canvi de pagar per tot això. És cert que la majoria vam sortir de la història, però s'haurà de veure quina és la situació econòmica d'aquests set nois i quants necessitaven els 3.000 euros com a guanyador del concurs".

"Si no teniu pietat guanyeu més punts. Jo ho aguanto tot"

"Si no teniu pietat guanyeu més punts", explicava en un dels grups de WhatsApp creats. "Serà un concurs en pla segrest. Serà 'gore' cent per cent. Jo ho aguanto tot", anunciava. Durant els últims anys, l'home havia convocat ja altres "concursos" semblants. Segons ha explicat la mateixa víctima a la Policia, el 2018 va dur a terme una actuació semblant a Palma. Va oferir un premi de 2.000 euros, però no els va pagar i, segons ell, va acabar detingut per la Guàrdia Civil.

El forense que l'ha examinat ara ha conclòs que el trastorn d'intel·ligència límit que pateix, que el discapacita en un 38%, va minvar les seves possibilitats de rebutjar els càstigs infligits, però agrega que el seu estat mental no li va impedir organitzar el joc i donar el seu consentiment a patir-los de manera conscient. No està incapacitat judicialment.