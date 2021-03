La pàgina web del SEPE torna a funcionar, tot i que encara no permet fer tràmits

La pàgina web del Servei Públic Estatal d'Ocupació (SEPE) torna a funcionar després que un atac informàtic bloquegés el portal durant tres dies. En un missatge a Twitter, el SEPE ha informat que la web torna a estar accessible, tot i que encara no permet fer tràmits. "Estem treballant amb l'objectiu de restaurar com més aviat millor els serveis al ciutadà a la seu electrònica", ha escrit a les xarxes. En aquest sentit, també ha informat que el termini de sol·licitud de les prestacions s'ampliarà tants dies com la plataforma hagi estat fora de servei. Alhora, especifica que el bloqueig de la web no afectarà aquells que ja han sol·licitat prestacions i afegeix que no serà necessari renovar la demanda d'ocupació.

El problema es va detectar a les 6.30 h del dimarts 9 de març, quan els informàtics van alertar que la web del SEPE patia un ciberatac. Al cap de tres hores, es va ordenar a tots els treballadors que apaguessin els equips i es va enviar a la plantilla a casa, davant la impossibilitat d'accedir al sistema informàtic.

Durant els últims dies, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha criticat els problemes que pateix el SEPE "en matèria de recursos humans i mitjans materials" i ha demanat "un suport decidit en inversió tecnològica" per renovar uns equips informàtics que tenen "una antiguitat mitjana d'uns 30 anys".