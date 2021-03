El PP pacta amb tres diputats de Cs per abortar la moció de censura a Múrcia

El Partit Popular ha aconseguit convèncer tres diputats de Ciutadans enfrontats a Ana Martínez Vidal, Valle Miguélez, Isabel Franco i Francisco Álvarez, per no votar a favor de la moció de censura presentada per Cs i PSOE per acabar amb 26 anys de Govern regional del PP, el que presumiblement faria fracassar el canvi de l'Executiu.

Teodoro García Egea, secretari general de PP, es troba avui a Múrcia reunit amb Fernando López Miras i tots dos haurien negociat amb aquests tres diputats per mantenir el Govern de coalició Cs-PP sense la presència de Martínez Vidal, qui aspira a desbancar Miras i ser la nova presidenta de Govern. Està previst que aquest migdia realitzi una compareixença el president de Múrcia, acompanyat per Isabel Franco, per explicar aquest pacte.

No obstant això, Martínez Vidal ha desmentit que els diputats del seu partit vagin a votar en contra de la moció i assegura que es tracta d'una acció de el Partit Popular per desestabilitzar Ciutadans.

"Estem assistint a un atac i intent de compra i corrupció d'un PP més vell que mai", ha escrit la líder taronja a les seves xarxes socials.

El debat de la moció de censura se celebrarà els propers 17 i 18 de març. Martínez Vidal i Conesa comptaven amb els vots dels 17 diputats de PSOE i els sis de Cs, amb els que aconseguirien la majoria absoluta. Encara que també tenien a les seves mans els dos vots a favor de Podem. En perdre tres el partit taronja, es quedarien a falta d'un vot per als 23 necessaris.

El coordinador autonòmic de Podem, Javier Sánchez Serna, ha manifestat que eren coneixedors del "poder de les xarxes clientelars del PP per torçar la voluntat dels representants". "Advertim al PSOE que era difícil que el canvi arribés de la mà de Ciutadans", ha apuntat Serna, que sosté que des Podem "seguim mostrant el nostre suport a la moció".

Aquest mateix matí, a Onda Cero, Arrimadas ha assegurat que estava tranquil·la perquè tenia totes les signatures dels seus "companys de Múrcia per a la moció de censura" i ha afegit que si no, "no s'hauria presentat". De fet, ha afegit que espera que "tothom compleixi la seva paraula" i no hi hagi "cap problema".

El PP carrega contra Arrimadas per pactar amb "el PSOE i Podem" a Múrcia

La dirigent de Cs i candidata a presidir Múrcia, Ana Martínez Vidal, va justificar aquesta moció dimecres assegurant que s'hauria trencat la confiança entre els dos partits i va expressar la seva "decepció" amb el PP, una formació que, al seu entendre "només sap governar amb majories absolutes i no en coalició ". A més, va assegurar que un canvi a Múrcia és "imprescindible" i que portarà "estabilitat i prosperitat".

Per la seva banda, López Miras ha afirmat des del primer moment que la moció de censura de Cs suposa un "acte de traïció" i un "deslleial" perquè hi havia "un pacte per a quatre anys". Al seu entendre, és un pas que només busca satisfer una ambició personal.