El príncep Guillem nega que la família reial britànica sigui racista

El príncep Guillem va respondre ahir amb un «no som una família racista» a les acusacions fetes pels ducs de Sussex a l'entrevista concedida a Oprah Winfrey. El duc de Cambridge és el primer membre de la reialesa que replica en persona davant les dures declaracions d'Enric i Meghan contra l'entorn reial. Un periodista va preguntar a Guillem sobre la polèmica quan visitava una escola a l'est de Londres acompanyat de la seva dona, Catalina. «És la família reial racista?», li va preguntar el reporter de Sky News Inzamam Rashid. Després de negar aquesta acusació i preguntat per si havia parlat ja amb el seu germà, Guillem va respondre: «No, encara no he parlat amb ell, però ho faré».

Els membres de la família reial solen ignorar la premsa quan els planteja a crits una pregunta en un acte, però Guillem va optar per respondre. Una mostra, es diu, de fins a quin punt la família està dolguda i indignada.