El PSOE assegura que el pacte tancat amb Ciutadans només afectava Múrcia

El secretari d'Organització de PSOE i ministre de Transports, José Luis Ábalos, va assegurar ahir que l'acord que van tancar amb Ciutadans dimarts només contemplava la presentació d'una moció de censura a Múrcia i que no hi havia res més preparat, tot i que va admetre que «evidentment sempre es preveuen reaccions en una situació així».

En declaracions als mitjans després de participar en l'acte pel Dia Europeu de les Víctimes de Terrorisme, Ábalos va assenyalar que quan una aliança de govern entre dos partits, en aquest cas, PP i Ciutadans, «es trenca en un lloc, és normal que es produeixin moviments a la resta».

No obstant, va insistir que tot i que eren conscients, no havien parlat amb Ciutadans sobre la possibilitat de presentar també una moció de censura a la Comunitat Madrid, com després va acabar fent el PSOE en solitari després d'anunciar la presidenta de la Comunitat de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, que dissoldria l'Assemblea i avançaria les eleccions al maig.

«Tots sabem el que pot passar, sobretot en les relacions entre aquesta forma de govern», va afirmar Ábalos, abans de criticar que el PP «s'havia acostumat que Ciutadans fos un projecte sense autonomia» i fins i tot l'«humiliava en alguns espais «. Va afegir que el PP pensava que Ciutadans «no tenia cap altre marge» ni «sobirania política».