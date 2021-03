El Rei reclama unitat davant del terrorisme «vingui d'on vingui»

El rei Felip VI va reclamar ahir unitat davant el terrorisme «vingui d'on vingui i actuï on actuï» en el seu missatge amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes de Terrorisme, en què també va tenir paraules d'elogi cap a les víctimes i va apel·lar a preservar la seva memòria.

El monarca, que va ser l'encarregat de presidir l'acte al costat de la reina Letizia i en presència de gairebé la totalitat del Govern, inclòs el seu president, Pedro Sánchez, va defensar la celebració d'aquesta jornada, que coincideix amb l'aniversari dels atemptats de l'11-M, per poder «manifestar la nostra unió davant l'agressió als nostres ciutadans, als nostres principis i a les nostres institucions».

«Els europeus hem d'estar units en la solidaritat i en la lluita davant del terror, vingui d'on vingui i actuï on actuï», va reivindicar el Rei a l'acte que va tenir lloc als jardins del Palau Reial i al qual van assistir també representants de les principals associacions i fundacions de víctimes del terrorisme, així com alguns líders polítics.

Atacs com l'ocorregut a Madrid, «el més sagnant de la nostra història», són «un atac a la vida i la integritat física de les persones» a més de pretendre «soscavar els pilars sobre els quals s'ha edificat i desenvolupat la nostra civilització: la llibertat, la justícia, els drets humans i la democràcia». Però «els enemics de la vida i la llibertat no ho van aconseguir i no ho aconseguiran mai», va afegir.