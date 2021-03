TEST | Un any de pandèmia a Espanya: recordes tot el que ha passat?

Resulta difícil no recordar els dies previs al confinament domiciliari. Com oblidar al president del Govern, Pedro Sánchez, dirigint-se al país per televisió per a anunciar el primer decret de l'estat d'alarma i l'obligat confinament domiciliari. Sobtadament, la por i la incertesa van envair les cases. Des de llavors: tres onades, més de 70.000 morts i més de 3.000.000 milions de persones infectades, una desescalada, l'inici de la campanya de vacunació, tancaments perimetrals, una crisi econòmica.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>1. On i quan es va registrar el primer contagi per coronavirus? </li><li>2. Quant temps va estar vigent el primer estat d'alarma? </li><li>3. Quants dies va durar el confinament general per tota la població? </li><li>4. Quan van començar i quan van acabar els aplaudiments als sanitaris? </li><li>5. Quantes fases de desescalada hi va haver? </li><li>6. Quin més es van notificar més morts per la covid-19?</li><li>7. Quantes persones han mort a les residències per coronavirus o símptomes compatibles?</li><li>8. Quin va ser el primer territori en ser confinat perimetralment després de la fi de l'estat d'alarma? </li><li>9. Quin dia va arrencar la campanya de vacunació? </li><li>10. A quina comunitat ha dimitit el conseller de salut per haver-se vacunat saltant-se els protocols establerts? </li></ul><p></noiframe>

