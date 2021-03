Tretze detingudes per insultar el president a Turquia durant el 8-M

Va ser estrany. A diferència dels últims anys, en què la marxa pel Dia Internacional de la Dona era reprimida amb càrregues policials, gasos lacrimògens i algunes detencions, la manifestació d'aquest any va transcórrer amb absoluta calma. No hi va haver ni un disturbi, i la policia es va quedar mirant tranquil·lament. Tot va canviar, però, a la matinada d'ahir, tres dies després de la marxa. La policia turca va emetre una ordre d'arrest contra 18 dones que van participar en la protesta. D'elles, 13 van ser detingudes a casa seva durant la nit. El seu presumpte crim, haver insultat el president.

«Les imatges de grups de persones cridant eslògans durant l'acció batejada com a Marxa Nocturna Feminista pel Dia Internacional de la Dona han estat examinades. Un total de 13 de 18 sospitoses identificades han estat arrestades. La investigació continua», va assegurar l'oficina del governador d'Istanbul en un comunicat.

Les detingudes podrien ser condemnades amb fins a quatre anys de presó pels eslògans que van cantar durant la protesta. «Hem examinat els documents i l'acusació és que aquestes dones van insultar el president cridant en la marxa ´Boti, boti, boti, qui no boti és Tayyip' -en referència al president turc, Recep Tayyip Erdogan-, i ´corre, Tayyip, corre, corre , que vénen les dones'», va explicarVuna associació d'advocades feministes, que és qui porta la defensa de les dones arrestades.VAquesta associació va afegirque com que en la marxa tothom portava màscares, la policia ha detingut no la gent que cantava aquests eslògans, perquè això seria impossible de saber, sinó les dones que saltaven al ritme de la cançó.

Creixement de les condemnes

Durant els últims anys s'han multiplicat exponencialment el nombre de causes obertes i condemnes als ciutadans turcs per «haver insultat el president». Abans que Erdogan arribés al poder, el nombre de persones condemnades per aquest crim era de 44 en tota la història de la República de Turquia, que va ser fundada l'any 1923.