Troben el cadàver de la noia londinenca assassinada presumptament per un policia

La Policia Metropolitana de Londres ha confirmat aquest divendres que les restes trobades en un bosc en el sud d'Anglaterra són de Sarah Everard, la dona de 33 anys que va ser presumptament segrestada i assassinada per un agent en actiu d'aquest cos policial la setmana passada.

El segrest, que es va produir quan Everard tornava caminant sola al seu domicili al barri londinenc de Brixton, ha provocat crítiques per la inseguretat que pateixen les dones als carrers del Regne Unit.

Un col·lectiu conegut com "Reclaim the Streets" ("Reclameu els carrers") ha programat una vigília en protesta per aquest succés el dissabte a Londres, si bé la policia l'ha prohibit en considerar que viola les restriccions contra la pandèmia de coronavirus, i el cas es disputarà en els tribunals.

El dimarts va ser arrestat a Kent (sud d'Anglaterra) com a sospitós un agent d'Scotland Yard que treballa en la unitat destinada a protegir edificis oficials com el Parlament, Downing Street i ambaixades diplomàtiques de la capital britànica.

L'actuació de la policia en aquest cas està sent revisada per un òrgan de queixes independent després de conèixer-se que aquest mateix policia va protagonitzar un episodi d'exhibicionisme en un restaurant de menjar ràpid tres dies abans del segrest d'Everard.

El succés ha commocionat al Regne Unit i ha provocat reaccions polítiques del primer ministre, el conservador Boris Johnson, que va urgir a les forces de seguretat a "treballar ràpidament" per a "trobar respostes" sobre el crim, i del cap de l'oposició, Keir Starmer, que ha lamentat la "violència, intimidació i misogínia que les dones i nenes pateixen diàriament" al Regne Unit.