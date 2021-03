Ábalos: «La compra de tres trànsfugues a Múrcia s'ha gestat com una venda d'esclaus»

El secretari d'organització del PSOE i ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha criticat aquest dissabte amb duresa el PP i li ha retret que "la compra de tres trànsfugues a Múrcia s'ha gestat com una venda d'esclaus". "Aquesta setmana hem vist sense cap pudor com es compraven polítics, que s'havien entregat a una organització on van firmar lleialtat i compromís", ha recordat Ábalos en un acte telemàtic amb alcaldes del PSOE. "Hem vist com a Múrcia, a la plaça pública, com si es tractés d'una venda d'esclaus i sense cap vergonya, s'ha gestat una compra de tres trànsfugues. Una misèria de negociació", ha insistit el secretari d'organització del PSOE, que també ha reclamat "desemmascarar" Isabel Díaz Ayuso a Madrid d'aquí al maig.

"Tots sabem que la senyora Isabel Díaz Ayuso no tindrà majoria absoluta. Ho saben també ells i és evident que estan abocats a una aliança amb la ultradreta de Vox", ha assenyalat Ábalos. "No tenen cap altre opció, però els hi agrada parlar del centre dreta. Però això del centre dreta ja no cola", ha reflexionat en veu alta el secretari d'organització del PSOE, que ha estat acompanyat per Angel Gabilondo, cap de llista socialista a les eleccions autonòmiques a Madrid (si finalment se celebren el proper 4 de maig). "Quin és el mèrit del PP a la Comunitat de Madrid? Ni una llei aprovada, sense pressupostos i amb una gestió plena de contradiccions. I fa un mes deien que era insensat anar a eleccions", ha qüestionat Ábalos.

"No hi ha un PP d'abans ni un d'ara. Els d'ara s'han criat a la guarderia del PP de sempre, on segueixen tenint molts dels seus referents", ha ironitzat el secretari d'organització del PSOE. "Qui va creure que apostaven per la regeneració, no ha fet res més que abonar encara més la degeneració", ha sentenciat Ábalos, que tornant a Múrcia ha negat que el PSOE sigui el principal damnificat del fracàs de la moció de censura al popular Fernando López Miras. "Hi ha qui diu que el PSOE ha perdut una moció. Per començar, la candidata era de Ciutadans", ha puntualitzat el ministre de Transports, que ha carregat contra la formació liderada per Inés Arrimadas per la seva "ingenuïtat".

"Poden canviar de seu, però no d'estil"

"Realment pensaven que el PP de Múrcia es diferent del de Madrid, Castella i Lleó o Andalusia? Realment tenen aquesta ingenuïtat política?", ha preguntat Ábalos, que igualment s'ha dirigit a Cs per demanar si son capaços "d'encaixar aquesta humiliació" sense més. "La dignitat també ha de trobar un espai a la vida política", ha etzibat el secretari d'organització del PSOE, que ha qualificat de "tòxica" la relació entre PP i Cs a moltes comunitats autònomes. Finalment, el secretari de coordinació territorial del PSOE, Santos Cerdán, també ha ficat cullerada i ha afirmat que "el nou PP de Casado és exactament el pitjor PP de sempre: el partit que amaga la corrupció amb trànsfugues i 'tamayazos'".

"Una moció de censura és part del joc democràtic, el transfuguisme i la corrupció –encara que s'hagi passejat per totes les plantes de Gènova i s'estengui per la regió de Múrcia-, no ho és", ha recalcat Cerdán. "Han demostrat que poden canviar de seu, però no d'estil. El PP del demòcrata Casado no és que no firmi cap acord estant a l'oposició, és que inclús trenca els acords signats com el Pacte Antitransfuguisme", ha conclòs amb estupor el secretari de coordinació territorial del PSOE.