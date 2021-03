Biden fixa el 4 de juliol com el dia de la «independència del virus»

N'hi ha hagut prou amb 50 dies perquè el pessimisme que es va apoderar dels nord-americans per la lamentable gestió del coronavirus realitzada pel Govern deixés pas a una renovada fe en el futur. Els contagis han caigut en picat des de principis d'any i, després d'una arrencada lenta de la campanya de vacunació, els EUA són avui el tercer país (darrere del Regne Unit i Xile) que més vacunes ha posat per càpita entre els països amb més de 10 milions d'habitants. A aquest optimisme pot sumar-se ara un nou horitzó. El seu president, Joe Biden, es va comprometre ahir a la nit que tots els majors de 18 anys podran tenir accés a la vacuna a partir de l'1 de maig, una fita que, segons va dir, podria servir perquè el país recuperi alguna cosa semblant a la normalitat el 4 de juliol, data de la festa nacional.

L'anunci va arribar durant el primer discurs a la nació de Biden en horari de màxima audiència, dedicat a commemorar el primer any transcorregut des que l'Organització Mundial de la Salut va declarar que l'epidèmia localitzada de coronavirus s'havia transformat en una pandèmia global. Una ocasió que el nou president va aprofitar tant per recordar els que ja no hi són, com tot allò que s'ha perdut, en una nova mostra d'empatia a anys llum de l'esquiva fredor de Donald Trump. Però també per donar relleu a aquest optimisme que treu el cap al país a les portes de la primavera. «Si ens ajudeu, si fem això junts, hi ha bastantes probabilitats que pugueu celebrar el 4 de juliol amb les vostres famílies i amics als vostres jardins i els vostres barris», va afirmar el demòcrata després de recalcar que la «independència del virus» està una mica més a prop.

«Després d'aquest any tan llarg i tan dur, això convertiria el nostre Dia de la Independència en una cosa veritablement especial».

Biden no va voler llançar les campanes al vol i va remarcar que tant l'ús de les mascaretes com el distanciament social haurà de mantenir-se durant bastant temps, unes mesures que estan mirant de boicotejar estats republicans com Texas, que ha aixecat l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes i ha reobert completament l'economia com si la pandèmia fos història. «Us necessito, poble nord-americà. Us necessito. Necessito que tots els nord-americans col·laborin», va implorar Biden després de fer una lectura sòbria de la situació i recordar que 527.726 dels compatriotes han mort víctimes de la Covid-19, una xifra sense parió a cap altre país.

Plans per accelerar la vacunació

Però «trobar llum en la foscor és una cosa molt americana», va dir Biden, i ara sí que hi ha motius per justificar-ho. En l'última setmana s'ha vacunat 2,2 milions de persones al dia, gairebé el 20% de la població ha rebut almenys una dosi i el 10% ha completat les dues, segons dades oficials. I hi ha plans perquè el ritme s'acceleri. El president va anunciar que es mobilitzaran 4.000 militars més, perquè participin en la campanya de vacunació, tant en tasques logístiques com en l'administració de les injeccions. També va ordenar que augmenti la distribució a 20.000 farmàcies repartides pel país i un miler de centres comunitaris ubicats als barris més pobres.

«Ens uneix el dolor i les pèrdues acumulades durant tot aquest temps. Però també ens uneix l'esperança i les possibilitats dels dies que venen», va dir Biden, que ha plantejat aquesta campanya com un esforç bèl·lic, no gaire diferent al que va fer el país durant la Segona Guerra Mundial. Els seus esforços estan donant rèdits. Gairebé el 70% dels nord-americans aprova la seva gestió del coronavirus, segons una enquesta recent. També compta amb un recolzament molt majoritari el seu massiu paquet d'estímul, que va firmar unes hores abans i que vendrà durant les pròximes setmanes viatjant pel país.

Crítiques a Trump

Sense arribar a esmentar el seu nom, Biden va criticar el seu predecessor per «negar durant dies, setmanes i mesos» la gravetat de la pandèmia, un Trump que fa exactament un any va afirmar que el risc que presenta el virus «és molt baix». I també va condemnar els «cruels crims d'odi» contra els nord-americans d'origen asiàtic, assetjats, culpats i utilitzats com a boc expiatori per alguns des del començament de la pandèmia. «És intolerable, antiamericà i s'ha d'acabar», va dir emfàticament.