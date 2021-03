Casado ordena una ofensiva contrarellotge per captar càrrecs de Cs en totes les províncies

La crisi derivada de la moció de censura a Múrcia ha desbaratat els plans d'Inés Arrimadas i ha obert una forta crisi a Ciutadans. Pablo Casado no vol desaprofitar l'oportunitat de rematar el partit taronja, ferit després de perdre la seva presència als Executius de Múrcia i Madrid, i ha ordenat que es temptegi els càrrecs intermedis de Cs en tot el territori per atraure'ls al PP, segons ha sabut El Periódico de fonts populars. Una OPA hostil en tota regla i a contrarellotge que arriba en les hores prèvies que Arrimadas convoqui el pròxim dilluns el Comitè Executiu del partit.

«Avui és un dia trist, però el PP estarà a l'altura per acollir a tots aquells que vulguin fer front al bloc de ruptura en el qual s'ha convertit l'aliança del PSOE, Podem i Ciutadans», va sentenciar dimecres passat el secretari general dels populars, Teodoro García Egea, després de conèixer-se la decisió de socialistes i taronges de tombar el Govern del PP a Múrcia. El dirigent conservador va obrir així la porta del seu partit a tots els càrrecs de Cs que, descontents amb el rumb de la seva formació, volguessin buscar refugi en el PP.

Els populars, que feia temps que volien absorbir Ciutadans per aglutinar el centre dreta, han vist en aquests dies l'oportunitat perfecta per captar els dirigents taronges que, descontents amb la gestió d'Arrimadas, veuen com el partit va en caiguda lliure. A les files conservadores asseguren que les paraules de García Egea primer i l'ordre formal de Casado després han obert la veda perquè en moltes regions s'hagi començat a mantenir contactes per atraure càrrecs intermedis de Ciutadans.



Crisi taronja

Els moviments de García-Egea a Múrcia, que va convèncer tres diputats de Cs –ja expulsats del partit– perquè votessin en contra de la moció de censura, han servit com a exemple del camí a seguir ara que Ciutadans s'enfonsa. La derrota a les eleccions catalanes i el fracàs de l'estratègia per assaltar el Govern de Múrcia han perjudicat molt la direcció dels taronges i les veus crítiques creixen per moments.