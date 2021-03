Una enquesta revela que el PP i Vox revalidarien la majoria absoluta a Madrid

Madrid es troba rendit a Isabel Díaz de Ayuso. En una enquesta portada a terme per l'empresa GAD3 per al diari ABC amb 1.003 persones preguntades, s'apunta que la líder del Partit Popular a la Comunitat de Madrid arrasaria ara mateix si se celebressin unes eleccions autonòmiques. I no només això. D'una banda Vox reforçaria la seva presència i de l'altra Ciutadans quedaria fora, sense cap representant a l'Assemblea de Madrid.

El baròmetre publicat avui reflecteix que el partit d'Ayuso, la popularitat del qual entre els madrilenys s'ha anat multiplicant per la seva gestió de la pandèmia, doblaria en representació, ja que passaria dels 30 diputats actuals (resultat de les eleccions del 2019) a tenir-ne entre 57 i 59. Vox pujaria un parell de representants, potser quatre, i superaria els 12 que té ara. Amb això, la majoria absoluta sumant els dos partits de dreta estaria garantida. Més Madrid rebaixaria la seva presència en cinc diputats i quedaria entre 15 i 17, mentre que Unides Podem mantindria els set representants actuals.

Daltabaix de Ciutadans

El partit més perjudicat amb l'avenç electoral seria Ciutadans (soci del govern autonòmic fins ara), que es quedaria sense representació a l'Assemblea de Madrid, en què es necessita almenys un 5 % per aconseguir escons. Passaria de tenir un recolzament del 19,4 % i 26 escons fa dos anys al 3,1 %. Cosa que significa perdre els 26 diputats que té actualment.

Els socialistes millorarien si les eleccions se celebressin avui, i guanyarien un parell de representants al sumar un 27,8% de la intenció de vot. Amb això, el front d'esquerres no podria sumar prou escons, ja que amb Més Madrid i Unides Podem només aconseguirien entre 61 i 65 escons.

En les pròximes eleccions madrilenyes, la majoria absoluta de l'Assemblea se situarà en 69 escons d'un total de 136. El Parlament regional tindrà quatre diputats més que els elegits el 2019, per l'increment de la població, una cosa que està prevista en la legislació, explica el rotatiu.