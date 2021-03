Les entregues d'AstraZeneca depenen que la UE doni permís a una fàbrica als Països Baixos

El laboratori anglosuec AstraZeneca ha anunciat aquest dissabte nous retards en l'entrega de la seva vacuna contra la Covid-19 a la Unió Europea (UE). Ha al·legat problemes de producció i restriccions d'exportació. El grup havia decidit recórrer als seus centres de producció fora de la UE per al subministrament al bloc, però «lamentablement, les restriccions d'exportació reduiran les entregues durant el primer trimestre» i «probablement» durant el segon, segons un portaveu del grup.

AstraZeneca va començar a distribuir les seves vacunes a la UE al febrer, i el seu objectiu era entregar 100 milions de dosis durant el primer semestre del 2021 (30 milions durant el primer trimestre i 70 durant el segon). Un document del 10 de març al qual ha tingut accés l'agència Reuters apunta, no obstant, que l'entrega d'aquestes 30 milions de dosis està a l'aire perquè depèn que les autoritats europees aprovin els permisos perquè una fàbrica de Leiden (Països Baixos) pertanyent al grup Halix subministri l'injectable d'Oxford-AstraZeneca.

En aquest document intern, AstraZeneca mostra la seva confiança en què la fàbrica de Halix rebrà el vistiplau el 25 de març i preveu poder entregar ja la setmana següent 10 milions de dosis. L'Agència Europea del Medicament ha confirmat que la fàbrica de Halix encara no ha rebut els permisos però no ha volgut pronunciar-se sobre quan els podria obtenir. Un funcionari comunitari pròxim a l'AEM citat per Reuters ha apuntat que la decisió «potser podria» arribar a finals de març. Ni AstraZeneca ni Halix han volgut comentar la informació de Reuters.

La fàbrica de Halix és una de les quatre esmentades com a fabricants de vacunes per a la UE al contracte que AstraZeneca i Brussel·les van firmar a l'agost. Fins ara, només una d'ubicada a Bèlgica ha estat funcionant per subministrar vacunes a la UE. Dues plantes ubicades al Regne Unit no han exportat encara vacunes a la UE.



Temors sanitaris i repartiment desigual

Als retards en les entregues d'AstraZeneca i els possibles temors sanitaris dels efectes de les seves vacunes, s'ha afegit aquest dissabte una polèmica al nivell més alt sobre un suposat repartiment injust a Europa de les dosis anti-Covid-19. Àustria, la República Txeca, Eslovènia, Bulgària i Letònia van demanar la celebració d'una cimera de la UE per debatre sobre les «enormes disparitats» existents, segons aquests països, en la distribució de vacunes anti-Covid, indica una carta divulgada aquest dissabte. El canceller austríac Sebastian Kurz ja va acusar divendres alguns Estats membres de la UE, sense anomenar-los, d'haver tancat de manera secreta «contractes» amb laboratoris farmacèutics, a més de criticar una repartició desigual de vacunes anti-Covid entre països europeus.