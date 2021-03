Mor un nen de quatre mesos que dormia entre els seus pares a Múrcia

La Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiga la mort d'un nen de quatre mesos d'edat el cadàver del qual va ser trobat aquest divendres al matí en un llit de la casa on vivia amb la seva família. Els fets van tenir lloc en un domicili d'Alhama, a Múrcia.

Els primers a arribar al lloc van ser sanitaris en una unitat mèdica d'emergència (UME), que van intentar reanimar al petit, sense èxit, i dos agents de la Policia Local, que van prendre declaració als pares in situ i van detectar que tots dos mostraven símptomes de trobar-se sota els efectes d'alguna mena de substància, i tots dos van admetre que la nit abans havien ingerit begudes alcohòliques. La parella, que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia, va explicar que el nen dormia en el mateix llit que ells i que, quan es van despertar, va ser quan van veure que la criatura no reaccionava.

Fonts pròximes al cas van apuntar que, per l'estat del nen, presumiblement portava mort més d'una hora quan els pares es van adonar que no respirava i van avisar a Emergències. Una de les hipòtesis que estan sobre la taula és que els pares aixafessin sense voler al nen en el mateix llit, encara que serà l'informe del forense el que determini la causa de la mort.

Els pares (que tenen cinc fills més, els quals van quedar a càrrec d'un familiar) van ser portats en qualitat d'investigats per homicidi per imprudència greu, tot i que no van ser detinguts, a un centre hospitalari per practicar-los la prova de tòxics.

Es dona la circumstància que la mare, quan tenia 19 anys, ja va perdre un fill, per causes desconegudes, al seu país natal, Bolívia.