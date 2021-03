Troben una dona que portava 12 anys morta en anar a buscar-la per a vacunar-la

Christina Malley, de 80 anys i veïna d'Aberdeen (Escòcia), no va acudir a la seva cita per a rebre la vacuna de la covid-19. Així que el passat 25 de febrer un grup d'infermeres es va desplaçar fins a la seva casa per a procedir a vacunar-la allà mateix. En arribar els va obrir el marit, que els va dir que Christina no estava a casa, que s'havia anat a l'estranger. Però les infermeres van veure de lluny el cos sense vida de la dona i van telefonar a la policia.

La policia es va personar a la casa i va confirmar que el cos era de Christina Halley i va obrir una recerca. Pel que sembla, la dona podria portar morta uns 12 anys. "Les recerques ens fan pensar que Christina Malley podria haver mort fa més d'una dècada, possiblement fa 12 anys", han assegurat fonts policials recollides pel Daily Rècord. Aquest mitjà assenyala que en l'interrogatori, el marit de Malley va insistir que la seva dona estava de viatge. La recerca continua oberta.

Els veïns, per part seva, han declarat que no coneixien a Malley, que no sabien que allà hi vivia una dona. Age Scotland, una entitat dedicada a la protecció dels ancians, ha subratllat el trist que resulta la situació. "Ens recorda que tots nosaltres tenim un important paper a jugar en la protecció dels majors de les nostres comunitats", ha afirmat el seu responsable, Brian Sloan.