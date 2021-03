Casado ordena una ofensiva per captar càrrecs de Cs a totes les províncies

La crisi derivada de la moció de censura a Múrcia ha desbaratat els plans d'Inés Arrimadas i ha obert una forta crisi a Ciutadans. Pablo Casado no vol desaprofitar l'oportunitat de rematar el partit taronja, ferit després de perdre la seva presència als executius de Múrcia i Madrid, i ha ordenat que es tantegi els càrrecs intermedis de Cs a tot el territori per atreure'ls al PP. Una OPA hostil en tota regla i contra rellotge, que arriba les hores prèvies que Arrimadas convoqui demà el Comitè Executiu del partit.

«Avui és un dia trist però el PP donarà la talla per acollir tots aquells que volem fer front al bloc de ruptura en què s'ha convertit l'aliança del PSOE, Podem i Ciutadans», va afirmar el secretari general dels populars, Teodoro García Egea, dimecres passat, després de conèixer-se la decisió de socialistes i taronges de tombar el Govern del PP a Múrcia. El dirigent conservador va obrir així la porta del seu partit a tots els càrrecs de Cs que, descontents amb el rumb de la seva formació, volguin buscar refugi al PP.

Els populars, que portaven temps volent absorbir Ciutadans per aglutinar el centre dreta, han vist en aquests dies l'oportunitat perfecta per captar els dirigents taronges que, descontents amb la gestió d'Arrimadas, veuen com el partit va en caiguda lliure. A les files conservadores asseguren que les paraules de García Egea primer, i l'ordre formal de Casado després, han obert la veda perquè a moltes autonomies s'hagi començat a mantenir contactes per atraure càrrecs intermedis de Ciutadans.

Crisi taronja

Els moviments de García-Egea a Múrcia, convencent tres diputats de Cs -ja expulsats del partit- perquè votessin en contra de la moció de censura han servit com a exemple del camí a seguir ara que Ciutadans s'ensorra. El desastre a les eleccions catalanes i el fracàs de l'estratègia per assaltar el Govern de Múrcia han deixat la direcció dels taronges molt danyada i amb les veus crítiques creixent per moments.

D'altra banda, els tres diputats trànsfugues de Ciutadans a Múrcia ja han promès els seus càrrecs com a consellers del Govern de Fernando López Miras. Després de rebentar la moció de censura pactada entre Ciutadans i PSOE per deposar el president autonòmic, els tres polítics han passat a formar part de l'executiu conservador i, tot seguit, van ser expulsats del partit que lidera Inés Arrimadas. L'actitud d'aquests tres diputats ha aixecat, a més, l'aplaudiment dels populars i les crítiques dels socialistes, i ha provocat en el partit taronja una crisi que deixa la líder taronja a la corda fluixa.

Els diputats de Ciutadans Valle Miguélez, Antonio Sánchez Lorente i Francisco Álvarez van triar la fórmula de la promesa per acceptar els càrrecs de consellers al Govern murcià. Valle Miguélez substituirà la coordinadora autonòmica del partit, Ana Martínez Vidal, com a consellera d'Empresa, Indústria i Portaveu; el nou conseller de Treball Recerca i Universitats és Francisco Álvarez, i el fins ara secretari general de la Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social, Antonio Sánchez Lorente, és ja el nou conseller de Transparència. Unes hores després de prometre els seus càrrecs, Cs va decidir expulsar-los tots tres de les seves files.

Arrimadas ha convocat per a demà l'executiva del partit per establir el full de ruta a seguir a partir d'ara, en el marc d'una posició difícil per la presidenta del partit. L'ona expansiva del terratrèmol murcià a Madrid penja ara de la Justícia. La Mesa de l'Assemblea de Madrid va presentar el recurs contra la dissolució del Parlament i l'avançament electoral instat per la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després de la maniobra murciana. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid haurà de decidir si concedeix les mesures cautelaríssimes que se sol·liciten davant la convocatòria electoral.

En tot cas, una enquesta de GAD3 per al diari ABC estableix que Ayuso gairebé doblaria el nombre de representants si se celebressin unes eleccions autonòmiques, passant dels actuals 30 a entre 57i 59. Paral·lelament, Vox reforçaria la seva presència creixent entre dos i quatre diputats, mentre Ciutadans quedaria sense cap representant a l'Assemblea de Madrid. D'aquesta forma, la suma de PP i Vox obtindria la majoria absoluta.