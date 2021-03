Una fàbrica holandesa, clau per a la vacuna d'AstraZeneca

El laboratori AstraZeneca va anunciar ahir nous retards en el lliurament de la seva vacuna contra la COVID-19 a la Unió Europea (UE). S'està a l'espera que la UE aprovi els permisos perquè una fàbrica de Leiden, als Països Baixos, del grup Halix subministri l'injectable d'Oxford-AstraZeneca. D'altra banda, Àustria va denunciar el «basar» en el repartiment, amb «enormes disparitats» per la distribució desigual i va suggerir que alguns governs han arribat a acords secrets bilaterals amb les farmacèutiques.

AstraZeneca va començar a distribuir les vacunes a la UE al febrer i l'objectiu era lliurar 100 milions de dosis en el primer semestre del 2021 (30 al primer trimestre i 70 al segon). Ara està en dubte. Ha al·legat problemes de producció i restriccions d'exportació. El grup havia decidit recórrer als seus centres de producció fora de la UE per al subministrament al bloc, però «lamentablement, les restriccions d'exportació reduiran els lliuraments en el primer trimestre» i «probablement» en el segon, segons un portaveu del grup.

Confien que la fàbrica rebi el vistiplau el 25 de març i entregar 10 milions de dosis, però segons fonts de la Agència Europea podria ser a finals de mes.

D'altra banda, el canceller d'Àustria, Sebastian Kurz, va denunciar que al marge de les gestions comunes de la UE hi hauria un «basar», en el qual va suggerir que alguns governs han arribat a acords secrets bilaterals. Kurz i els líders de Bulgària, Letònia, Eslovènia i República Txeca van enviar ahir una carta al president del Consell Europeu, Charles Michel, i a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per les «enormes disparitats» que provocaran que els països no arribin alhora a aconseguir la immunitat.

Paral·lelament, alguns països europeus continuen endurint les restriccions. Així, Itàlia va registrar ahir 26.000 nous casos de coronavirus i més de 300 morts mentre ultima els preparatius per al tancament del país per a totes les zones amb una incidència per sobre de 250 casos durant la Setmana Santa. També ho fa Grècia, on les escoles quedaran tancades durant les properes dues setmanes pel repunt de casos.