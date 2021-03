La frontera desborda Biden

El govern de Joe Biden es resisteix a utilitzar el terme «crisi» i tria perífrasis del tipus «repte humà vital», com feia aquest dijous la portaveu de la Casa Blanca Jean Psaki, però és difícil definir d'una altra manera que no sigui crisi el que està succeint amb els migrants a la frontera sud i, sobretot, el que ningú dubta que està per succeir. Entre gener i febrer, segons dades fetes públiques per la Patrulla Fronterera dimecres, s'ha doblat l'arribada de menors no acompanyats i famílies. El nombre de nens i adolescents que arriben sols ha augmentat un 60% i està pujant a una velocitat sense precedents. El sistema per acollir-los està desbordat, s'estan vulnerant els temps legals marcats per tenir-los en custòdia i ressusciten les crítiques per les condicions d'algunes de les instal·lacions. A Biden el desborda la frontera amb una crisi –o una prova– humanitària, però també política.

La situació recorda la que el demòcrata ja va viure quan era vicepresident de Barack Obama el 2014, quan es va produir una arribada massiva de menors migrants que va donar un gir en el tipus d'immigració que mirava d'assolir els EUA. És similar també al moment que, durant l'Administració de Donald Trump, es va viure el 2019, però hi ha fonts del Govern que des de l'anonimat han assegurat a mitjans nord-americans que els números actuals «faran empal·lidir» els de fa dos anys, abans de la pandèmia. I malgrat la negativa de parlar de crisi, fins i tot el secretari de Seguretat Nacional, Alejandro Mayorkas, un dels que s'ha negat a utilitzar el terme i que el cap de setmana passat va anar amb altres alts càrrecs a Texas a estudiar la situació sobre el terreny, ha reconegut en un correu electrònic als funcionaris del seu departament que les xifres són «aclaparadores». I sempre empitjoren a la primavera i estiu.



Les dades

Més de 8.500 nens i adolescents, segons una anàlisi de dades de The Washington Post, són en refugis que gestiona el Departament de Salut i Serveis Humans, però hi ha uns altres 3.500 menors en estacions de la Patrulla Fronterera esperant que s'obrin espais als refugis, la capacitat dels quals es va reduir per les mesures contra la pandèmia de coronavirus. En aquestes estacions no estan a les infames gàbies, però la situació no és gaire diferent, ja que són cel·les de ferro i ciment il·luminades 24 hores al dia i sense pràcticament espai per a l'esbarjo dels menors. Tant l'anàlisi del 'Post' com el d'altres mitjans com la CNN, a més, ha revelat que els menors passen allà de mitjana 107 hores abans de ser traslladats, per sobre de les 72 permeses per llei.

Són els migrants adults sense papers els que continuen dominant les detencions a la frontera i en la primera setmana de març, per exemple, dels més de 4.200 interceptats diàriament 450 van ser nens i adolescents, en la seva gran majoria (87%) d'entre 13 i 17 anys. A gairebé tots els adults l'Administració segueix rebutjant-los amb una mesura que, amb l'argument de salut pública en la pandèmia, va implementar Trump, però els menors n'estan exempts ara i és la seva situació la que afegeix més preocupació.