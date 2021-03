El gironí Fran Hervías, home fort de Rivera, abandona Cs i es passa al PP

El tossenc Fran Hervías, exsecretari d'Organització de Cs, ha decidit continuar la seva trajectòria política amb el PP, ha anunciat en una entrevista al diari 'El Mundo'. El senador deixarà la seva acta per desavinences amb la direcció del partit. Al seu parer, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, s'ha convertit en una "muleta més del 'sanchisme'". "El 'sanchisme' és incompatible amb la llibertat, i així ho he intentat fer-ho veure en diverses ocasions sense èxit", ha dit Hervías, que creu que la "banda" que governa té com a "únic objectiu aniquilar el marc constitucional". "Cs va néixer per fer front a aquells que busquen retallar els nostres drets i llibertats. No lluitem i sacrifiquem tant per convertir-nos en un més de la banda", ha conclòs.