Indignació per l'actuació violenta de la policia de Londres en la vigília per l'assassinat de Sarah Everard

La violenta resposta de la policia a una concentració pacífica dissabte a Londres en memòria de Sarah Everard, una dona assassinada presumptament pel seu marit, agent de les forces policials, ha provocat una onada de rebuig i peticions de dimissió de la màxima responsable de la Policia Metropolitana, Cressida Dick. El primer ministre, Boris Johnson, va parlar aquest diumenge amb Dick mentre centenars de persones es congregaven a la porta de la seu de New Scotland Yard per protestar pel comportament policial la nit anterior. A última hora, Dick va fer saber que no considera la dimissió i va defensar els agents que es van trobar «en una posició molt difícil».

«Cap de nosaltres hauria volgut veure les escenes que vam veure ahir», va assenyalar en un comunicat. Dick va dir que entenia perfectament, com a dona que és, «per què tanta gent volia acudir a presentar els seus respectes i deixar-ne constància». «Si hagués sigut una vigília i hagués sigut legal, hauria estat allà», va afegir. La ministra de l'Interior, Priti Patel, que manté tenses relacions amb la cap de la policia, ha encarregat un informe a un altre alt cap policial, Tom Windsor, sobre els incidents a Clapham Common, on Everard va ser vista amb vida per última vegada a principis d'aquest mes.



Maltractament i manca de tacte

Centenars de persones, majoritàriament dones, es van acostar al lloc per dipositar rams de flors i missatges d'indignació pel crim masclista. Una d'elles, amb màxima discreció, va ser Catalina, la duquessa de Cambridge. La vigília a l'aire lliure no havia sigut autoritzada per les restriccions actuals de la covid. En caure la nit, moment en què els concentrats van encendre espelmes i flaixos de mòbils, desenes d'agents van començar a dispersar les presents, van impedir que algunes de les dones prenguessin la paraula i van realitzar diverses detencions entre crits i escenes caòtiques mentre un helicòpter sobrevolava el lloc.