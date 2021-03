Alemanya, França i Itàlia suspenen la vacunació amb AstraZeneca

Alemanya, França, Itàlia han aturat temporalment la vacunació amb AstraZeneca per "precaució" arran d'almenys una trentena de casos de trombosis entre els gairebé cinc milions de vacunats a Europa. Poc després de l'anunci del govern alemany, París i Roma s'han sumat a la decisió. El president francès Emmanuel Macron ha assegurat que la suspensió només és temporal fins dimarts a la tarda, quan està previst que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) actualitzi la seva opinió. Per ara, el regulador de la UE continua defensant la vacunació amb AstraZeneca.

"No veiem cap problema per continuar la campanya de vacunació amb aquesta vacuna", ha dit aquest dilluns al migdia Marco Cavaleri, cap de l'estratègia de vacunes de l'EMA, que està investigant els casos que han portat a una desena de països europeus a aturar l'ús del vaccí britànic. Entre ells hi ha els Països Baixos, Irlanda, Àustria, Dinamarca i els països bàltics.

Preguntat per aquesta qüestió, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la ministra de Salut compareixerà aquest dilluns a la tarda per explicar la posició de govern espanyol. Per ara, Catalunya només ha retingut un lot concret de dosis d'AstraZeneca mentre l'EMA estudia si provoca trastorns de coagulació.

L'EMA està investigant especialment si els casos podrien estar relacionats amb "patologies prèvies" de les persones vacunades. En tal cas, l'EMA podria "redefinir" l'ús de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca per a determinades persones.