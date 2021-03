Arrimadas integra Villacís, Aguado, Cantó i Marín al nucli dur de Cs

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha proposat aquest dilluns crear una executiva "Permanent de concentració" i integrar-hi la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, el fins ara vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, i el vicepresident d'Andalusia, Juan Marín, amb Toni Cantó i Jordi Cañas com a secretaris i ella com a presidenta.

Arrimadas prova d'aplacar d'aquesta manera els crítics que demanen canvis profunds després del fiasco de la moció de censura a Múrcia i la convocatòria electoral a Madrid. A l'inici de l'executiva d'aquest dilluns Carlos Cuadrado i José María Espejo-Saavedra han anunciat la seva renúncia a les seves vicesecretaries generals de la formació.

Segons ha avançat la Ser i han confirmat fonts de Cs, la nova executiva de Cs quedarà integrada per Inés Arrimadas com a presidenta, Marian Bravo com a secretària general, Edmundo Bal com a portaveu i Melissa Rodríguez com a portaveu adjunta.

Seran secretaris Ignacio Aguado, Toni Cantó, Jordi Cañas, Carlos Cuadrado, Guillermo Díaz, Jose María Espejo-Saavedra, Sara Giménez, Juan Marín, Daniel Pérez i Begoña Villacís.