Espanya suspèn l'administració de la vacuna d'AstraZeneca

Espanya suspendrà de manera temporal l'administració de la vacuna contra el coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca, després de detectar-se en altres països diversos casos de trombosis en persones a les quals se li havien administrat aquesta vacuna.

Així s'ha acordat en el ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), convocat de manera urgent aquest dilluns per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i en el qual han participat els consellers de Sanitat de les comunitats autònomes.

Aquesta decisió ja ha estat adoptada per França, Alemanya, Itàlia, Àustria, Dinamarca, Estònia, Lituana, Noruega, Islàndia, Tailàndia i Irlanda. A més, comunitats autònomes com Catalunya, Castella i Lleó, Canàries, Comunitat Valenciana, Astúries i Andalusia han suspès cautelarment també la inoculació d'aquesta vacuna.

Actualment, l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), que es tornarà a reunir aquest dimarts, està estudiant els casos de trombosis notificats, si bé ha assenyalat que, de moment, no hi ha indicis que la vacunació hagi causat aquestes afeccions, "que no figuren com a efectes secundaris d'aquesta vacuna".

De la mateixa manera, divendres passat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va assegurar que "no hi ha raó per no usar" la vacuna d'AstraZeneca contra la COVID-19. "Hi ha persones que moren tots els dies, per la qual cosa és normal que hi hagi persones que han estat immunitzades i moren. Els informes disponibles fins ara no estableixen una relació directa amb els trombes, ja que aquest percentatge s'ha observat també entre la població general", va dir la subdirectora general de l'OMS per a l'Accés a Medicaments i Productes Sanitaris, Mariângela Simão.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus