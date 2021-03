La Justícia dona la raó a Ayuso i avala les eleccions a Madrid el 4-M

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va donar la raó a Isabel Díaz Ayuso: el proper 4 de maig hi haurà eleccions. El Tribunal va rebutjar concedir les mesures cautelars que exigia la Mesa de la Diputació Permanent de la cambra autonòmica en el recurs contra la dissolució de l'Assemblea de Madrid després que s'acceptessin a tràmit les mocions de censura de Més Madrid i PSOE. Encara que aquesta no és la decisió final del TSJM, ja que haurà de resoldre el recurs, tota fa pensar que la seva decisió final anirà en la mateixa línia.

Després d'un debat intens, el TSJM va decidir que la dissolució de l'Assemblea de Madrid està en vigor des del moment en què Díaz Ayuso va signar el decret i no quan aquest es va publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM). D'aquesta manera, les dues mocions que van registrar el PSOE i Més Madrid per frenar la dissolució, ja que legalment una cosa obstaculitza a l'altra, no tindrien validesa.

«S'ha d'entendre que aquesta facultat queda vàlidament exercitada des del moment en què signa el Decret de Dissolució i convoca les eleccions, i sense perjudici que l'eficàcia d'aquesta convocatòria electoral es desplegui un cop publicat al Butlletí Oficial», detalla la resolució.

Les primeres reaccions

«El 4 de maig Madrid va a eleccions perquè està en el seu dret», va assegurar Díaz Ayuso després de conèixer la notícia. La presidenta madrilenya, després de la popularitat que va guanyar durant la primera onada de la pandèmia amb els enfrontament amb el Govern de Pedro Sánchez, portava mesos estudiant la possibilitat de convocar uns comicis per desfer-se dels seus ex-socis de Cs i governar en solitari. L'arriscada estratègia de Ciutadans i el PSOE d'intentar fer caure el Govern de Fernando López Miras a Múrcia li va permetre activar el botó vermell i fer aquest pas endavant.

També es va pronunciar sobre l'assumpte el candidat del PSOE a aquests comicis, Ángel Gabilondo, per mostrar el seu «respecte» a la decisió del TSJM. «Estem disposats, amb claredat, un cop més a concórrer a un procés extraordinari (...). I estem disposats a fer-nos càrrec del Govern de Madrid», va assegurar el dirigent socialista abans d'animar tots els ciutadans a acudir a les urnes al començament de maig.

Els antecedents

La Mesa de la Diputació Permanent de l'Assemblea de Madrid va presentar divendres davant del TSJM aquest recurs contra el decret signat dimecres per la presidenta autonòmica, que va dissoldre la cambra i va convocar eleccions el 4 de maig després de trencar amb el seu soci de Govern de Ciutadans. Segons va explicar la pròpia Ayuso, ho va fer davant el temor que Ciutadans i PSOE presentessin una moció de censura contra ella com la registrada contra el PP a Múrcia, que finalment ha estat avortada per tres diputats de la formació taronja.

No obstant això, minuts després de la signatura del decret, el PSOE i Més Madrid van registrar sengles mocions de censura contra Ayuso que van ser admeses per la Mesa de l'Assemblea en considerar la majoria de membres d'aquest òrgan que el text no estava en vigor perquè no havia estat publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat. Per això, la Mesa va recórrer el decret al·legant que l'Estatut no permet la convocatòria d'eleccions mentre es tramita una moció de censura.