Podem canalitza la successió d'Iglesias i cedeix el pas a Díaz

Dimecres passat, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va activar l'avançament electoral en resposta a la moció de censura contra el PP a Múrcia per evitar-ne, va dir, una altra contra ella. Pablo Iglesias va començar des d'aquell dia a reunir, en diferents ocasions, el seu nucli més proper per decidir quina havia de ser la seva estratègia en aquesta endimoniada conjuntura política. Ho va fer amb el màxim secretisme possible per evitar filtracions que perjudiquessin qualsevol operació. Ja durant el cap de setmana, amb el focus mediàtic posat en la crisi interna de Cs, el líder d'Unides Podem va analitzar la situació amb el seu cap de Gabinet, Julio Rodríguez; el secretari de Comunicació dels morats, Juanma del Olmo; la número dos del partit i ministra d'Igualtat, Irene Montero, i el portaveu parlamentari, Pablo Echenique. L'aval de la Justícia a l'avançament electoral per al 4 de maig va incrementar la pressió. Ahir, a primera hora, la decisió estava presa. Ell mateix seria el candidat de Unides Podem a l'autonomia amb tres objectius: desencallar la complexa successió al seu partit i deixar-ho tot a punt per si a Pedro Sánchez -amb qui mantindrà una reunió avui- decidís, en algun moment, un avançament electoral; evitar que la seva organització caigui en la irrellevància a la Comunitat de Madrid i, com a mitjà per a això, intentar reestructurar l'esquerra madrilenya assimilant, si és que es deixa, Més País, el partit del seu excompany, Íñigo Errejón, sota el seu lideratge.

Després de set anys al capdavant de Unides Podem, i després de diversos canvis en els estatuts per assegurar el seu mandat, a l'entorn d'Iglesias expliquen que des de fa mesos s'havia obert un debat entorn de la seva successió. En un partit que ha anat creixent al mateix temps que la figura d'Iglesias, trobar un substitut adequat resultava una tasca complexa. L'única pista, avançada per Montero al març de 2019, era que seria una dona. Les especulacions sobre si ella dirigiria el partit es van disparar, però la popularitat de la ministra de Treball en els últims mesos va posar una nova opció sobre la taula. Pablo Iglesias va resoldre ahir tots els dubtes: la seva successora serà Yolanda Díaz, si la militància ho aprova.

«En política cal tenir valentia per ser capaç de comprendre quan arriba el moment de donar pas a nous lideratges», va admetre Iglesias. A través d'un vídeo que va publicar a les xarxes socials va assenyalar la política gallega com la futura líder d'Unides Podem al Govern, un cop abandoni ell la vicepresidència segona a l'inici de la campanya electoral, i la candidata del partit a les properes eleccions nacionals, programades per al 2023. «Crec que pot ser la primera dona que presideixi un Govern a Espanya», va dir en una entrevista a El Intermedio.

Remuntar les dades

Abandonar la vicepresidència segona per un futur incert a la Comunitat de Madrid és un moviment arriscat del qual surt perdent, asseguren al partit, però ho veuen com un sacrifici per salvar l'escassa representació que té a escala autonòmica. Els desas?trosos resultats a les últimes eleccions -el 2019 van perdre 75 diputats autonòmics i es van quedar fora dels parlaments de Cantàbria i Extremadura, i el 2020 del gallec- han provocat que el líder d'Unides Podem s'hagi llançat a evitar un escenari similar a Madrid.

La cúpula de la formació veia complex resistir al Govern de coalició sense representació a l'Assemblea de Madrid -un escenari que dibuixaven algunes enquestes- ni a l'Ajuntament de la capital. La solució era presentar un candidat fort. Entre els noms que es van estudiar, segons fonts coneixedores de les converses, hi havia el del ministre de Consum, Alberto Garzón, i el del secretari general del PCE, Enrique Santiago. Finalment, Iglesias serà qui faci el pas endavant. «Serà un honor ocupar el lloc en què ara puc ser més útil com a madrileny i com a antifeixista», va sentenciar al vídeo després d'apuntar que «el 4 de maig es decideix si la ultradreta consuma el seu assalt a Madrid».

Reunificar l'esquerra

Per completar el seu pla, Iglesias vol reunificar sota el seu comandament Unides Podem i Més Madrid, el partit que lidera el seu ex-company Errejón. El vicepresident va revelar que al llarg del dia havia mantingut una conversa amb la candidata de Més Madrid, Mónica García, i que seguirien aprofundint en els contactes en els propers dies.