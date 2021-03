Els canvis decidits per Arrimadas no aturen la desbandada a Ciutadans

Inés Arrimadas va convocar ahir la seva executiva per analitzar el fracàs de la moció de censura a Múrcia i la seva reacció no augura que les aigües es calmin. El PP mira l'horitzó i es frega les mans. Espera que altres dirigents segueixin el camí marcat per l'ex-secretari d'organització Fran Hervías dissabte i se sumin al partit de Pablo Casado.

La presidenta va fer canvis mínims a la direcció i va acabar la jornada amb un altre dirigent menys a les seves files. El diputat autonòmic i coordinador a la Comunitat Valenciana Toni Cantó va sortir de la reunió i va anunciar que deixa Ciutadans. En acabar la jornada, Arrimadas va admetre que ha «comès errors» i va lamentar l'«operació anunciada, planificada i posada en marxa» per part del PP per laminar la seva formació. Dona per fet que en els propers dies «i mesos» hi haurà més fugues. «La nostra única intenció és que els espanyols puguin votar a un partit de centre, liberal i net i puguin seguir fent-ho. Potser estan a Ciutadans, però no són de Ciutadans. Ser de Ciutadans és difícil, implica moltes coses. Vol dir que et molesti igual la corrupció d'un bàndol i d'un altre. Ser de Cs és que treballis per estendre ponts, a banda i banda», va proclamar.

Arrimadas va arribar a la reunió amb dues propostes per sufocar la revolta interna: treure poder als responsables de la mala gestió de l'operació murciana (Carlos Cuadrado, fins ara vice-secretari general primer, i José María Espejo-Saavedra, vice-secretari general adjunt) i ampliar la cúpula. La líder de Cs va explicar que creia necessari ampliar el nucli dur, format fins ara per set persones, i que s'estengués fins a una quinzena. Davant l'executiva, una trentena d'alts càrrecs del partit de tot Espanya, va assegurar que esperava que s'unissin a la cúpula la vice-alcaldessa de Madrid, Begoña Villacís; el líder del partit a aquesta autonomia, Ignacio Aguado; el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, i Cantó.

No obstant això, Cantó va rebutjar aquesta proposta, va dimitir dels seus càrrecs i va anunciar que renunciarà a l'acta del Parlament valencià. El fins ara líder dels taronges a aquesta comunitat va abandonar la reunió quan tot just portava dues hores i mitja (en va durar més de sis) i, davant la porta de la seu a Madrid, va comunicar als periodistes que ho deixava tot perquè creia que s'han d'«assumir responsabilitats». Ell va demanar, sense èxit, la dimissió de la presidenta i de tota l'executiva. Tampoc, va lamentar, li van deixar que aquesta idea se sotmetés a votació.

«Arrimadas podia triar avui entre protegir el partit o protegir la seva executiva i ha triat protegir la seva executiva. Crec que cal assumir responsabilitats i no ho estan fent», va afirmar. Cantó va instar els seus companys a donar la veu als afiliats per «recuperar» el partit després de les «dues patacades», en referència a la desfeta a les eleccions catalanes i el fracàs de la moció de censura de Múrcia. Segons el dirigent taronja, aquesta operació a l'autonomia es va dur a terme de «forma vergonyosa» i es va mostrar contrari a la continuïtat de Cuadrado i Espejo-Saavedra per no haver calculat les conseqüències que podia tenir la decisió a l'hora de tombar el Govern del PP de Fernando López-Miras. Els dos afectats seguiran al comitè permanent sense càrrec, per ara, però Arrimadas no els expulsa de la cúpula.

«Operació calculada»

Segons Edmundo Bal, portaveu del partit, el gest del fins ara dirigent a la Comunitat Valenciana era «una operació perfectament calculada». «Venia a rebutjar qualsevol cosa que se li pogués plantejar, qualsevol oferta d'integració», va denunciar. De fet, li va retreure Bal, no va presentar la seva dimissió dins de la reunió, davant els seus companys de partit, sinó fora, davant la premsa. A la direcció de Cs sospiten que Cantó pot haver estat contactat pel PP.