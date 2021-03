Desallotgen un casament amb 30 convidats en un taller de làpides de Madrid

La Policia Municipal de Madrid ha desallotjat un taller de marbre on es fabriquen làpides prop del cementiri de l'Almudena, quan se celebrava un casament amb 30 convidats que incomplien les mesures de seguretat i sanitàries exigides per la pandèmia.



La intervenció es va realitzar dissabte passat a les 14.20 hores quan un ciutadà va avisar a la Policia que s'estava celebrant una festa privada en un carrer del districte de Ciudad Lineal pròxima al cementiri madrileny.





Desalojado un taller de mármol en el distrito de #CiudadLineal, en el que se estaba desarrollando una boda con 30 invitados, distribuidos en mesas de 7 y 8 personas. El local no disponía de salida de emergencia y presentaba deficiencias graves en materia de seguridad.#PMM pic.twitter.com/jSDxXA2Dpo — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 16, 2021

Els agents es van desplaçar fins al lloc i van confirmar que en taller dedicat a fabricar làpides s'estava celebrant un casament amb una trentena de convidatssense guardar la distància de seguretat.L'amo del local va confirmar a la policia que per poder celebrar el festeig, on havien instal·lat una cuina industrial i altaveus, no hi havia banys i els extintors estaven caducats. Tampoc disposaven de sortida d'emergència i presentava deficiències greus en matèria de seguretat.Els agents van procedir a desallotjar el taller i van tramitar les corresponents sancions administratives.