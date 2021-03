Detinguda per donar pallisses i mossegar al seu fill de 4 anys a Múrcia

Una dona de 36 anys d'edat, la identitat de la qual no ha estat facilitada, ha estat detinguda al municipi d'Alcantarilla, a Múrcia, per, presumptament, apallissar brutalment al seu fill de 4 anys d'edat, informen fonts pròximes a el cas.

L'arrest de la sospitosa, per part de la Policia Nacional, es va produir aquest diumenge a la tarda. Segons han explicat fonts pròximes a la investigació, les agressions al menor haurien estat constants: el nen, quan va ser rescatat de la seva presumpta agressora, presentava hematomes i contusions per tot el cos, fins i tot mossegades. A més, la mare ni l'estaria portant a l'escola.

El petit va quedar a cura de la seva tia, una dona germana de l'arrestada, de manera que els Serveis Socials no van haver d'intervenir ni traslladar el menor a un centre. Així és el protocol quan la víctima té parents que poden fer-se càrrec d'ell.

Interrogatori a la seva parella



També s'investiga si l'acusada, de nacionalitat espanyola, hauria colpejat, a més de el seu fill, la seva parella, una dona a la qual la Policia Nacional té previst prendre declaració i que, segons testimonis, es trobaria atemorida davant l'actitud del seu companya sentimental. La Policia vol saber també si la parella ha estat testimoni de les pallisses.

La sospitosa va ser portada als calabossos i es posarà a disposició judicial en breu per un delicte de maltractament infantil, a què podria sumar-se-altre de violència domèstica. En tractar-se d'una parella formada per dues dones, no és violència de gènere: aquesta només s'exerceix per part d'un home a la seva parella o exparella dona.