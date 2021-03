El gironí que va trair Ciutadans

Nascut a Tossa de Mar, es va sumar a Ciutadans després d'un acte d'Arcadi Espada a la UdG. Qui va ser la mà dreta d'Albert Rivera i responsable de l'expansió territorial del partit fora de Catalunya, acaba de dimitir com a senador i ha fitxat pel PP.

Qualsevol organització vol i necessita una persona capaç de solucionar problemes amb habilitat, professionalitat i velocitat de reacció. El paradigma d'aquesta figura és «Mr.Wolf», un dels personatges més recordats de Pulp Fiction, tot i que només apareixia 10 minuts en pantalla per solucionar el desastre d'un parell d'assassins maldestres. Durant anys, a Fran Hervías (Tossa de Mar, 1983) se'l va conèixer com el «señor Lobo» de Ciutadans per la seva capacitat de solucionar conflictes i també per fer neteja allà on calia. Secretari d'Organització i mà dreta d'Albert Rivera, va acabar dimitint després de la debacle electoral dels taronges l'any 2019 i va buscar-se un lloc al Senat. Ara ha renunciat a l'escó i ha anunciat el fitxatge pel Partit Popular. A Cs, són molts els que temen que aquest pas acceleri la fugida de militants i càrrecs locals cap a les files populars. I és que Hervías va ser l'home clau en l'expansió de Cs fora de Catalunya i un dels dirigents que té el partit al cap. Una mina d'or per a la formació a la qual s'incorpora.

La història d'amor d'Hervías amb Ciutadans va començar a la Universitat de Girona. Allà va escoltar una conferència d'Arcadi Espada, quan Ciutadans era una simple associació. El 2006 s'hi va afiliar i, tres anys més tard, després d'una crisi interna al partit, Rivera l'incorporava al comitè executiu.

Va viure des d'un lloc privilegiat (i de ben segur hi va contribuir) els canvis interns d'un partit que s'allunyava d'alguns dels principis dels seus fundadors (socialdemocràcia i laïcisme) i s'acostava cap al liberalisme i, sobretot, cap a un culte cap al líder.

Hervías va ser un dels impulsors de la plataforma «Movimiento Ciudadano» que originaria el salt a la política nacional de Ciutadans. I en aquesta tasca va excel·lir: va articular i dirigir l'expansió del partit en tota Espanya aconseguint en tot just uns mesos estructurar Ciutadans en totes les províncies espanyoles i en un miler de municipis. Després de les eleccions municipals i autonòmiques del maig de 2019 va ser un dels líders dels partit que va negociar pactes de govern.

El tossenc va ser diputat al Congrés per Granada (on té arrels familiars) després de ser elegit en les eleccions generals de febrer de 2019, però va perdre l'acta en la repetició electoral del novembre després de la desfeta que va patir la formació taronja. D'un possible pacte de govern amb el PSOE que Cs va descartar per intentar aconseguir l'hegemonia de la dreta, al principi del final.

Aquells resultats van propiciar l'adeu d'Albert Rivera a la política i van situar Hervías en el punt de mira. Al llarg dels anys s'havia guanyat alguns enemics dins del partit, que va controlar amb mà de ferro, abortant qualsevol intent de crítica al lideratge de Rivera. Va acabar dimitint com a secretari d'organització, però va mantenir la seva capacitat d'influència. Mig any més tard encara formaria part del Consell General del partit, i aconseguiria que el nomenessin senador.

Ara deixa el partit amb dures acusacions cap a Inés Arrimadas, a qui fins fa poc alabava en públic, tot i que la sintonia que tenien no era gens bona. Cridat a seguir vivint de la política al PP, les converses que s'han publicat en diversos mitjans, confirmen que ja ha tingut un paper clau a l'hora de «comprar» els trànsfugues de Cs a Múrcia. Bregat en centenars de batalles polítiques, ha sabut aprofitar la debilitat de la seva antiga formació per donar els primers rèdits a qui l'ha fitxat. Hervías ha demostrat ser un supervivent i que es mou a la perfecció entre bambalines. Tinguin per segur que encara en sentirem a parlar molt.