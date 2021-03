El jutge tanca la investigació relativa als sobresous de Podemos

El jutge d'Instrucció número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, encarregat de l'anomenat 'cas Neurona', pel qual aquest mateix dilluns va prendre declaració com imputat a un dels seus fundadors, Juan Carlos Monedero, ha procedit a arxivar la part relativa al suposat pagament de sobresous al gerent i a la responsable de Finances i Transparència de Podemos que figurava també en l'extensa denúncia presentada per la seva exabogado José Manuel Calvente. El lletrat va denunciar que Daniel de Fruits i Rocío Esther Val incloïen en les seves nòmines un complement per coordinació per import de 210,32 euros i un altre per Coordinació Executiva de 400. El problema estaria en el fet que cap d'ells figura en les taules salarials del partit i no consta acord oficial del Consell de Coordinació, autoritzant aquestes pujades salarials, la qual cosa implicaria que aquests complements s'han atribuït unilateralment, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.