La Reina Sofia ja ha rebut la vacuna de la covid

La Reina Sofia, de 82 anys, ha rebut aquest dimarts la vacuna contra la covid-19 en un centre públic de salut de Madrid d'acord amb els protocols establerts per les autoritats sanitàries, han informat fonts de la Casa Reial. La mare de Felip VI ha acudit a l'ambulatori del Pardo-Fuencarral, el més proper al Palau de la Zarzuela, on li han posat la injecció.

En virtut d'"els protocols establerts per les autoritats sanitàries", la reina Sofia, que al novembre complirà 83 anys, ha rebut "la vacuna que li correspon per franja d'edat", han afegit les fonts. El Palau de la Zarzuela ha precisat que no es divulgaran imatges de la vacunació de la reina Sofia i que, "en tot cas", es distribuiran fotos dels reis "quan els toqui".

En les últimes setmanes s'ha publicat que el rei Joan Carles va rebre la vacuna durant la seva estada a la Unió dels Emirats Àrabs Units, encara que la Casa Reial no ho ha confirmat. També es van immunitzar al país àrab quan van anar a visitar-lo les infantes Elena i Cristina, el que va provocar crítiques d'alguns partits per entendre que havien tingut un tracte de favor. Fonts de la Casa Reial van assenyalar llavors que "el rei Felip VI no és responsable dels actes de les seves germanes".