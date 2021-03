Bárcenas acusa Rajoy d'instigar l'operació Kitchen per robar-li documentació sobre la «caixa B» del PP

L'extresorer del PP Luís Bárcenas ha afirmat aquest dimecres a la comissió 'Kitchen' del Congrés que considera evident que el que va ser ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, qui va ordenar l'operació 'Kitchen' per espiar-lo i robar-li la documentació "sensible" sobre la 'caixa B' del PP, i que aquest actuava guiat per les indicacions de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy. Tal com va fer a l'Audiència Nacional també ha afirmat que disposava d'una gravació d'àudio –que li va ser sostreta- d'una conversa entre ell i Rajoy parlant de la comptabilitat 'en B' del PP i on Rajoy va agafar els papers de la comptabilitat i els va destruir.

Bárcenas ha fet aquestes manifestacions malgrat que inicialment ha anunciat que s'acollia al dret de no declarar a la comissió d'investigació recordant que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón li ha transmès la condició de caràcter reservat de les actuacions que s'estan duent a terme sobre el cas.

Ha afirmat que un cop s'obri el judici oral ell estarà "a disposició" del Congrés dels Diputats, perquè és "el primer interessat" a aclarir si la cúpula del Ministeri de l'Interior del PP va ordenar el robatori de la seva documentació i "el segrest de la seva família".

La primera part de la declaració ha tingut lloc enmig de problemes greus de connexió que feien impossible sentir l'extresorer amb continuïtat. El Congrés ha fet un recés de 10 minuts per intentar millorar la connexió. Finalment la compareixença s'ha reprès sense problemes.

A la represa Bárcenas sí que ha declarat. Ha afirmat que disposava d'una altra gravació amb Javier Arenas sobre una acta notarial, i ha dit que no té "ni idea" d'on es troben aquestes gravacions que va fer ell mateix i que suposadament la trama 'Kitchen' del Ministeri de l'interior li va robar.

L'extresorer del PP ha recordat que ell s'ha "penedit públicament" dels delictes que ha comès tant per la vulneració de la Llei electoral com pel finançament del PP per vies irregulars.

La comissió d'investigació sobre l'operació 'Kitchen' pretén investigar l'espionatge del govern de Mariano Rajoy amb fons públics a l'extresorer del PP per sostreure-li documents que afectaven la 'caixa B' del mateix PP.

La comissió d'investigació al Congrés va en paral·lel a la investigació de l'Audiència Nacional que lidera el jutge Manuel García Castellón. Segons el sumari, durant el mandat de Mariano Rajoy tant el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, com el seu número dos, Francisco Martínez, i la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, van impulsar una trama per espiar i provar de robar informació sensible a l'extresorer del PP Luís Bárcenas.