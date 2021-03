Demanen onze mesos de presó per als pares que no envien els seus fills a classe per la covid

La Fiscalia d'Astúries ha concretat ja la seva acusació, per abandonament de família i desobediència, contra els pares dels dos germansque no van a classe des del començament del curs per temors relacionats amb la Covid-19. El ministeri fiscal sol·licita per a cada un dels progenitors condemnes que sumen 11 mesos de presó i considera "incoherents els seus arguments per no procurar l'assistència dels nens als seus respectius centres escolars".

El ministeri fiscal sosté que des del començament del curs 2020/2021 fins a la data, els acusats, pares de dos menors (un nascut el 2006 i un altre el 2010), "sense existir causa justificada, no van procurar l'assistència d'aquests als centres educatius on cursen, respectivament, 2n de l'ESO i 5è de Primària, per rebre l'educació presencial reglada ". Només amb motiu d'un examen el germà gran va anar al centre escolar.

Els acusats van inscriure als seus fills en una escola a distància, americana, tot i saber que no està homologada a Espanya, i per tant sense cap reconeixement, i coneixent l'obligació ineludible d'escolaritzar els seus fills en un centre normalitzat per procurar-los una formació integral. Van incomplir, d'aquesta manera i de manera greu, els deures inherents a la pàtria potestat.

A mitjans de desembre van ser requerits per la Secció de Menors de la Fiscalia perquè complissin amb l'obligació de garantir l'escolaritat dels seus fills, recordant-los novament que a Espanya no està permesa legalment l'escolarització domiciliària i informant-los que l'incompliment greu d'aquesta obligació podria ser constitutiva d'un delicte d'abandonament de família, així com d'un altre de desobediència greu en cas de no fer cas el mandat de reincorporar als nens als seus centres escolars per continuar la seva formació. Malgrat tot això els acusats no havien modificat el seu posicionament.

Per l'acusació pública, és procedent atribuir als pares un delicte d'abandonament de família i d'un delicte de desobediència greu pel que s'exposen, de ser condemnats, a dues condemnes, una de quatre mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna pel delicte d'abandonament de família i una altra de set mesos de presó i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna pel delicte de desobediència.