Espais per teletreballar i menjar ràpid, el nou model de locals «post-COVID»

El grup de restauració Cal Blay, amb seu a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acaba d'impulsar un nou model de locals ideat sota el concepte «postcovid». «Volem oferir espais per teletreballar, amb molta connectivitat, i una carta amb menjar molt ràpid i saludable», detalla un dels co propietaris, Jordi Carda. La companyia, referent en el sector dels casaments i càterings per a grans esdeveniments, ha viscut una caiguda de la facturació d'un 65% durant el 2020 a causa de les restriccions de la pandèmia.

Un escenari que els ha dut a idear alternatives i posar en marxa «La Plural» mentre esperen que reflotin els grans actes. «No podem estar plorant en un racó», sosté Carda, que preveu obrir 20 locals els propers cinc anys. «L'objectiu fonamental era salvar els nostres 180 treballadors i poder tirar endavant l'empresa amb noves fórmules», afegeix. Carda destaca que les restriccions han permès «tenir molt temps per pensar» i adonar-se de quines són les noves necessitats generades per la pandèmia. L'auge del teletreball i del menjar ràpid però saludable han estat els factors bàsics que han desencadenat el seu nou model de locals.