Espanya augmenta la despesa militar però segueix a la cua de l'OTAN

De la mateixa forma que la resta dels països de l'Aliança Atlàntica, Espanya també va augmentar el 2020 la seva despesa en defensa, en passar del 0,91% el 2019 a l'1,17% del producte interior brut (PIB) el 2020. Tot i això, segueix sent el quart país de l'OTAN, només per davant d'Eslovènia (1,1%), Bèlgica (1,07%) i Luxemburg (0,57%), que menys percentatge dedica a la despesa militar, segons l'informe anual presentat ahir pel secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Segons les estimacions inicials, són ja 11 els països del bàndol aliat que superen el llindar del 2% del PIB, fixat com a objectiu per a l'any 2024. Es tracta dels EUA (3,73%), Grècia (2,68%), Estònia (2,33%), Regne Unit (2,32%), Polònia (2,31%), Letònia (2,27%), Lituània (2,13), Romania (2,07%), França (2,04%), Noruega (2%) i la República Txeca (2%). Aquest augment en el nombre de països podria ser degut a la reducció del nivell de riquesa a causa de l'impacte de la COVID.

Tot i això, Stoltenberg va destacar que el que compta és la tendència i que les últimes xifres demostren que «hi ha hagut un augment a tots els països aliats». «Malgrat l'impacte de la COVID-19, el 2020 va ser el sisè any consecutiu d'increment en la despesa en defensa entre els aliats europeus i el Canadà amb un increment en termes reals del 3,9%», va destacar. Una tendència que l'OTAN confia que es mantindrà aquest any. «És vital que mantinguem l'impuls perquè els desafiaments a la seguretat no desapareixeran», va avisar.

El document també confirma que són 18 els països que compleixen amb l'objectiu de destinar almenys el 20% de la despesa de defensa a l'adquisició d'equips, entre els quals Espanya, que hi va destinar el 23,2%.