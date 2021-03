França revisarà la Constitució per afegir-hi la lluita climàtica

L'Assemblea Nacional francesa va votar ahir a favor de revisar la Constitució per incloure una referència a la protecció de l'entorn i la lluita contra el canvi climàtic. Així, 391 legisladors de la cambra baixa van votar-hi a favor, mentre 47 es van pronunciar en contra d'aquest projecte legislatiu.

La votació marca un primer pas cap a un referèndum sobre l'esmena constitucional, que haurà de ser posteriorment avalada pel Senat, una cambra dominada actualment per una majoria de centredreta. Macron va prometre introduir la lluita climàtica a la Constitució al desembre després de les crítiques de les faccions d'esquerra del seu partit per no fer prou per combatre l'escalfament global. «Aquest text representa l'oportunitat real de fer el referèndum promès pel president», va assegurar a l'Assemblea el ministre de Justícia, Eric Dupond-Moretti.