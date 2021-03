Més Madrid descarta presentar-se en una llista única amb Unides Podem

El 4 de maig no hi haurà una aliança de Pablo Iglesias i Íñigo Errejón a les eleccions madrilenyes. Més Madrid va rebutjar ahir acudir als comicis en coalició amb els morats després que el vicepresident segon del Govern i ara candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid llancés dilluns passat una proposta d'aliança. «Les dones estem cansades de fer la feina bruta perquè en els moments històrics ens demanin que ens apartem», va al·legar la candidata de Més Madrid, Mónica García, criticant l'intent del líder de Podem d'eclipsar-la. Iglesias es va mostrar respectuós amb aquesta decisió, però va assegurar que una «candidatura unitària» hauria «despertat molta il·lusió».

En un missatge ple de dards contra Iglesias, García li va recordar al secretari general de Podem que «Madrid no és una sèrie de Netflix que hagi començat el passat dimecres amb la convocatòria d'eleccions» i li va retreure el seu intent d'integrar Més Madrid sota el seu lideratge: «Les dones hem demostrat amb escreix que sabem frenar la ultradreta sense que ningú ens tuteli». En la mateixa línia, Errejón també va criticar l'oferta del seu excompany: «El feminisme ens ha ensenyat que no sempre hem de ser els protagonistes», va afirmar.

García va argumentar que amb Iglesias com a candidat d'Unides Podem superarà el 5% de vots exigits per tenir representació a l'Assemblea de Madrid i, per tant, és millor acudir a les urnes per separat per oferir més opcions a l'electorat. Sí va obrir la porta a pactes després dels comicis.

Unes hores després de l'anunci del rebuig, Iglesias va publicar un missatge a Twitter en què mostrava el «màxim respecte» per aquesta decisió, però deixava caure que es tracta d'una oportunitat perduda per generar «molta il·lusió» a l'esquerra. «Ara, a sortir amb tot per frenar els ultres i guanyar Madrid. Posarem tota la nostra força i entusiasme per aconseguir-ho», va concloure. La coportaveu nacional i excandidata d'Unides Podem a Madrid, Isa Serra, va qualificar la decisió d'«error» i va demanar més diàleg. «L'objectiu s'ho mereix», va sentenciar.