El PP intenta seduir els «defraudats» amb Cs mentre Cantó tornarà a ser actor

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va assegurar ahir que «els actius» de Ciutadans que «no estan gens d'acord amb la deriva» d'Inés Arrimadas, com el valencià Toni Cantó, poden sumar-se al Partit Popular. A més, va elogiar l'expresident de la formació taronja, Albert Rivera, i, preguntat expressament si tornarà a la política amb el PP, va destacar que això se li hauria de preguntar a ell. García Egea va recordar que la passada setmana ja va obrir «les portes» a tots els votants, afiliats, simpatitzants i càrrecs de Ciutadans «defraudats amb Ciutadans i amb la deriva que ha pres, lliurant-se en mans de PSOE i de Podem». Cantó va afirmar estar «desil·lusionat» amb la política i desitjant tornar al seu antic treball com a actor, per al que ja ha rebut ofertes de dues productores, que segurament acceptarà.

Per part seva, l'expresident de Ciutadans Albert Rivera dirigirà el nou Institut de Lideratge i Formació Política al Centre d'Ensenyament Superior Cardenal Cisneros, adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Rivera s'ha incorporat al patronat d'aquest centre en una decisió que va ser ratificada per l'anterior conseller d'Universitats i Innovació madrileny, Eduardo Sicília.