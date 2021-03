La reina Sofia va rebre ahir al Centre de Salut d'El Pardo-Fuencarral la primera dosi de la vacuna contra la covid-19, segons va informar la Casa Reial. En aquest cas, Sofia de Grècia va ser immunitzada en virtut dels protocols establerts per les autoritats sanitàries per franja d'edat. En tot cas no es va voler especificar la marca de la vacuna que li havien administrat.