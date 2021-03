Una altra senadora de Cs abandona el grup i demana integrar-se al Mixt

La senadora de Cs per Navarra Ruth Goñi ha anunciat aquest dijous que abandona el grup de la formació a la cambra alta i que demanarà integrar-se al grup Mixt. En un comunicat difós via twitter, Goñi afirma que ho fa pel "canvi d'ideologia" de la formació que comanda Inés Arrimadas. Ciutadans, afegeix, "ha defraudat els vots" dels qui li van donar suport.

Justifica que es quedi l'escó perquè lliurar-lo al partit, apunta, "serviria per apuntalar Sánchez". "No ens vam presentar a les eleccions amb aquesta promesa, i no lliuraré l'acta". La seva baixa se suma a la que va anunciar aquest dimecres el diputat al Congrés Pablo Cambronero, i a l'expulsió del senador Emilio Argueso per animar altres senadors al transfuguisme.