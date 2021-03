Bárcenas apunta Mariano Rajoy com a inductor de l'operació Kitchen

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va voler acollir -se ahir al seu dret a no declarar davant la comissió sobre el cas Kitchen al Congrés dels Diputats per no perjudicar la investigació que se segueix a l'Audiència Nacional, perquè és «el primer interessat a saber si el PP de Mariano Rajoy» va ordenar el robatori de la documentació comprometedora per al partit i «el segrest» de la seva família, en referència a l'episodi del fals capellà que va assaltar el seu domicili mentre ell estava a la presó. Però es va acabar imposant el seu caràcter i el fet que, segons les seves paraules, per «una vegada és acusació» i no acusat, i va acabar assenyalant directament Rajoy com l'inductor del dispositiu parapolicial que va posar en marxa el Ministeri d'Interior, quan el dirigia Jorge Fernández Díaz, per treure-li tota la documentació que pogués tenir en el seu poder comprometedora per al partit.

D'altra banda, el Jutjat de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional ha concedit un permís de 12 dies a Bárcenas, però li ha denegat la progressió al tercer grau i l'aplicació de l'article 100.2, que li permetria estar en un règim de semillibertat. Segons Europa Press, el jutge va resoldre les peticions formulades per la defensa de l'extresorer, després que ?l'Audiència Nacional fixés el límit màxim a la presó en12 anys, el ?triple de la pena més alta imposada.