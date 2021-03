Brussel·les demana un passaport de vacunació gratuït i amb codi QR

La Comissió Europea va demanar ahir que el certificat que reclamen països com Espanya i Grècia per facilitar els viatges turístics a l'estiu beneficiï tant els que hagin sigut vacunats com els que tinguin anticossos o un test negatiu recent; i va avisar que no ha de ser entès com un passaport que garanteixi la lliure circulació, sinó per eximir de mesures sanitàries com la quarantena de la covid-19 a qui el posseeixi. La idea de l'executiu comunitari és que el certificat sigui expedit de manera gratuïta, compti amb un codi QR amb informació mèdica bàsica del pacient sobre la seva situació respecte al coronavirus i que pugui ser presentat a les autoritats en format físic o digital, per la qual cosa insta els estats membres a accelerar el treball tècnic necessari per a la seva utilització.

Brussel·les recalca que no ha de ser vist com un títol que obri automàticament les fronteres al seu titular, perquè suposaria una discriminació per als europeus que no han pogut o no volen vacunar-se, però sí que confia que permeti ja aquest estiu reactivar el turisme sense augmentar el risc de propagació del virus. Per això, la proposta defensada per l'executiu d'Ursula von der Leyen deixa en mans de cada Estat membre decidir quines restriccions sanitàries està disposat a relaxar o retirar per als viatgers amb aquest «certificat digital verd», per exemple eximint-los de complir quarantenes al destí o de l'obligació de presentar un test negatiu recent en els seus desplaçaments.

A més demana que els estats membres que optin per mantenir les mateixes restriccions als que viatgin amb certificat i sense hagin de notificar tant a la Comissió com a la resta de socis la seva decisió i explicar per què no eximeix de quarantena o test els que comptin amb aquest document. «El certificat verd digital no serà una precondició per a la lliure circulació i en cap cas serà discriminatori», va afirmar el comissari de Justícia, Didier Reynders, per recalcar que l'executiu comunitari ha escoltat les reserves de països com França i Bèlgica, que van avisar que no acceptaran un «passaport covid», i centra la seva proposta en un document amb informació mèdica útil.

Transmissors del virus

I aquí, a Espanya, experts en bioètica, salut pública i juristes també posen en dubte el «passi verd». Per exemple, Josefa Cantero, presidenta de la Societat Espanyola de Salut Pública, Sespas, recorda que «els epidemiòlegs adverteixen que encara no existeixen evidències que un vacunat no pugui ser transmissor de la malaltia», i s'hi han d'afegir els «dubtes sobre els efectes de les noves soques» en la immunització. I, per ella, hi ha un problema de «justícia i equitat», ja que l'accés a les vacunes no és encara universal i, per tant, hi pot haver una discriminació cap a les persones que no s'hagin vacunat, no perquè no ho vulguin, sinó perquè no poden. Tot i això, reconeix que els certificats busquen la reactivació econòmica i la recuperació de la llibertat, per la qual cosa «en si mateix no són dolents». «En resum, que no són blancs ni negres, sinó grisos, discutibles», conclou.

Al seu torn, Miguel Ángel Ramiro, expert en dret i salut i professor de la Universitat d'Alcalá, explica que els passaports sanitaris tenen «encaix legal», ja que estan recollits al reglament sanitari internacional i hi ha països que obliguen a la vacunació en determinades circumstàncies. Segons el seu parer, la discriminació no es corregeix oferint com a alternativa, per poder viatjar, que els no vacunats es facin una PCR. «I qui paga la PCR, només poden viatjar els que tenen diners?», es pregunta. Així mateix, Ramiro posa el focus en les possibilitats que es falsifiqui el document, com ja passa amb els certificats mèdics per evitar portar mascareta o els salconduits falsos de PCR.