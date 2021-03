Cs perd un diputat al Congrés que passa al grup mixt i expulsarà un senador

Inés Arrimadas vol demostrar que no es quedarà quieta davant l'operació de persecució implacable llançada pel PP sobre el seu partit. Sobretot al Senat, on ja ha perdut el gironí Fran Hervías, que va ser home fort amb Albert Rivera i ha fitxat per Pablo Casado. Ciutadans va informar ahir que ha iniciat el procediment d'expulsió del senador Emilio Argüeso Torres després d'apreciar que ha pogut incomplir els estatuts del partit. Segons un comunicat de la direcció, Argüeso ha vulnerat l'article 124 dels estatuts del partit, en fer manifestacions públiques amb voluntat d'«infligir un dany rellevant» als interessos i a la imatge del partit, i també el 116, per haver ofert «prebendes a càrrecs i afiliats del partit per tal que abandonessin la formació i passessin a ser trànsfugues».

La cúpula taronja va tornar a viure una jornada negra, en arribar la desbandada al grup parlamentari del Congrés dels Diputats. La direcció es va assabentar per Twitter que Pablo Cambronero ha decidit donar-se de baixa del partit i integrar-se al grup mixt. Cambronero, policia de professió, no abandona l'acta, malgrat que així ho marquen els estatuts interns i la carta ètica que va signar en el seu ja antic partit.