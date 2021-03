Una diputada de Cs deixa l'escó al Congrés

La diputada de Cs per Alacant al Congrés i portaveu de la formació a les comissions d'Educació, Universitats, Ciència i Exteriors, Marta Martín Llaguno, ha anunciat aquest dijous que ha presentat la seva renúncia a l'acta. En un missatge a Twitter ha afirmat que ho fa perquè "compleix els seus compromisos" i espera "que els que es queden compleixin el compromís que li han donat". "Que aquest escó no serveixi mai per donar ales al nacionalisme ni a la corrupció", escriu.

La seva baixa se suma a la del diputat sevillà Pablo Cambronero, però a diferència d'aquest –que va demanar integrar-se al Mixt- Martín Llaguno deixa l'escó i per tant permet que corri la llista, de manera que Cs continua amb nou diputats a la cambra baixa.