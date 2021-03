Els dissidents de Vox revelen que permetran que el PP continuï governant a Múrcia

Els tres diputats dissidents de Vox a l'Assemblea autonòmica de Múrcia votaran en contra de la moció de censura de PSOE-Cs. «Entenem que la proposta que avui ha portat el PP de començar a construir a Múrcia i per a la resta d'Espanya amb un projecte d'unificació del centredreta en què hi hagi lloc per a tots ens sembla il·lusionant», va anunciar Juan José Liarte, portaveu de Vox al Parlament murcià. «Espanya necessita rigor, no gamberrisme», va afegir. Aquesta notícia implica que socialistes i taronges no podran comptar amb els ultres i no tindran prou vots per tombar el Govern de Fernando López Miras (PP). Els de Pablo Casado van neutralitzar divendres passat l'operació en captar tres trànsfugues de Ciutadans.

Durant la seva intervenció en la primera sessió del debat de la moció de censura, que se celebra a la cambra autonòmica, Liarte s'havia limitat a dir que no hi havia un «acord tancat» amb cap grup parlamentari i que només havia parlat amb «els que han volgut», en referència a PP.

No obstant això, fonts del grup parlamentari de Vox van confirmar que Liarte, Mabel Campuzano i Francisco Carrera votaran avui en contra de la moció de censura, fet pel qual López Miras mantindria la Presidència de la comunitat.

Després de valorar que els populars hagin apostat pel seu intent de reunificar el centredreta a Espanya, Liarte va valorar l'acord de govern presentat abans de començar la sessió pel PSOE i CS, encara que va aclarir que en els punts d'aquest document «falten els que serien fruit del nostre compromís» per poder donar suport a la moció, que no va esmentar.

La jornada havia començat amb la signatura d'aquest acord per part de la coordinadora autonòmica de Ciutadans i candidata a la moció de censura, Ana Martínez Vidal, i el secretari general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que consta de 24 punts, com una Llei de Govern Obert i Transparència, una auditoria de la despesa de la comunitat, reforçar la sanitat pública i la tornada a la presencialitat als centres educatius.

Tensió al ple

Durant la presentació de la seva candidatura davant del ple, que va estar marcat per una gran tensió i la presència dels tres consellers trànsfugues, Martínez Vidal va assenyalar que representen «el més indigne de la política», mentre que a López Miras li va etzibar que «comprar» els seus vots i integrar-los al Govern regional és «immoral».