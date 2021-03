Les eleccions a la Comunitat de Madrid es converteixen en unes «minigenerals»

El primer que va saltar al camp, dimecres de la setmana passada, va ser Pablo Casado. Es juga tot a les eleccions madrilenyes del 4 de maig. El seu futur ja està unit al d'Isabel Díaz Ayuso. Com perdi la comunitat, el lideratge del president del PP estarà ferit de mort. Després, divendres, va ser Inés Arrimadas (Cs) la que va veure que ella també s'haurà d'implicar al màxim després del seu greu error amb la fracassada moció de censura de Múrcia. Dilluns, es va sumar Pablo Iglesias, en comunicar que deixarà el Govern central per enfrontar-se a Ayuso. Aquesta decisió va pressionar altres dos jugadors, que també ho donaran tot sobre el terreny: Pedro Sánchez intentarà assegurar que el PSOE guanya la contesa a l'esquerra i Íñigo Errejón voldrà demostrar que el seu nou equip, Més País, té entitat pròpia i no necessita anar de la mà de Podem. Aquesta acumulació d'esdeveniments i el fet que aquesta convocatòria no coincideixi amb la d'altres autonomies han convertit les eleccions madrilenyes en unes «minigenerals».

Es va veure ahir a la sessió de control al Govern, on especialment Sánchez, Casado i Iglesias van deixar anar els seus primers missatges electorals. «El 4 de maig serà la primera etapa d'unió de tot el centredreta i dels votants avergonyits per la deriva radical a la qual vostè porta a Espanya», va proclamar el líder del PP atacant alhora Ciutadans i el PSOE. «Ai, senyor Casado, estem en campanya i aquí el míting de tots els dimecres!», li va retreure el president del Govern. Però ell també va entrar en campanya i li va deixar anar que, després d'atraure «trànsfugues» de Ciutadans per neutralitzar la moció de censura a Múrcia, no té per què abandonar la seu de Gènova per intentar escapar de la corrupció del passat. «Vostès falten al respecte el seu soci Ciutadans i fomenten el transfuguisme, que és corrupció. Representen la pitjor versió del PP», va assegurar.

Iglesias va denunciar el PP per haver «comprat» diputats de Ciutadans i li va preguntar al secretari general, Teodoro García-Egea, «com ha aconseguit la pasta, l'ha posat vostè o l'ha donat algun constructor?».