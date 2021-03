S'aprova la llei de l'eutanàsia

La majoria dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats ha expressat aquest dijous el seu suport a la proposició de llei d'eutanàsia que previsiblement serà aprovada amb els vots en contra de PP, Vox, Fòrum Astúries i UPN i entrarà en vigor dins de tres mesos.

La llei d'eutanàsia permetrà a les persones majors d'edat que sofreixin "una malaltia greu i incurable" o un "patiment greu, crònic i impossibilitant" que afecti l'autonomia i que generi un "patiment físic o psíquic constant i intolerable" sol·licitar l'ajuda per a morir.

María Luisa Carcedo, del PSOE, ha dedicat la seva intervenció a tots aquells que han lluitat per aconseguir que a Espanya s'aprovés aquesta llei, als quals van prestar les seves mans, com Ángel i María José, per a una mort digna.

I aquest dijous, una majoria de parlamentaris han agafat el testimoni d'aquestes persones que porten anys "clamant" per la regulació d'aquest nou dret, ha subratllat Carcedo. Un dret que permet fer ús d'una llibertat "amb majúscules".

No ha volgut oblidar-se del doctor Luis Montes, per al qual ha tingut un record especial com a "símbol de molts professionals que perseveren malgrat les cruels persecucions" a les quals són sotmesos, i de les associacions de defensa del dret a morir dignament per la seva "empara davant la desesperació de moltes persones".

"A tots ells, gràcies. Gràcies a tots els que van portar fins aquí aquesta llei", ha conclòs Carcedo, que ha estat rebuda en el seu escó amb una llarga ovació dels seus companys de grup.

Per part seva, el diputat del PP José Ignacio Echániz ha denunciat que l'eutanàsia és un acte anti mèdic i anticonstitucional, i ha advertit de l'"efecte crida" que provocarà entre les persones més vulnerables, a les quals es "empenyerà" a l'eutanàsia.

Ha advertit de la "irresponsabilitat" d'aprovar aquesta norma sense desenvolupar abans les cures pal·liatives "perquè sense cures pal·liatives els pacients no poden triar", i ha augurat greus conseqüències familiars, socials i ètiques, com la desconfiança entre pares i fills, entre germans i entre metges i pacients.

"Els més fràgils de la societat tenen motius per al desassossec i la por", ha subratllat Echániz.

Des de Vox, Lourdes Méndez ha anunciat que el seu grup recorrerà la llei davant el Tribunal Constitucional i sol·licitarà la paralització de la seva aplicació fins que no es dicti sentència. "Més aviat que tard els guanyarem i construirem tot el que han destruït i els donarem esperança als qui l'hagin perdut".

"Revertirem aquestes lleis, poden estar segurs, i en la nostra societat serà la vida la que triomfi i no la mort", ha assegurat Méndez, que ha lamentat que el Govern opti per la mort en lloc de per les cures. "Aquest dia passarà a la història de la ignomínia" per implantar la cultura del descart i la mort.

La diputada de Ciutadans Sara Giménez ha qualificat la llei de "fita històrica" per a Espanya encara que ha lamentat que nocompti amb el suport unànime de la Cambra a pesar que sí que té el suport unànime de la societat.

Giménez ha advertit que no es pot contraposar eutanàsia a cures pal·liatives i ha enlletgit al PP i a Vox que vulguin "imposar la seva moral a tots els espanyols". "Vostès sempre han estat en contra de l'avanç de drets perquè no volen la llibertat de decidir... però Espanya reconeixerà aquest dret malgrat la seva oposició".

El diputat del PNB Joseba Andoni Agirretxea ha mostrat el seu suport a aquesta llei que suposa "la consecució d'un dret i no d'una obligació", mentre que des de Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo ha lamentat que s'hagi trigat 20 anys a tirar endavant aquesta norma en el Parlament i ha recordat a totes les famílies "a les quals s'ha fet sofrir inútilment".

Des del BNG, Néstor Rego ha reivindicat la lluita del seu paisà Ramón Sampedro i, encara que ha reconegut que la llei "no és perfecta", ha valorat el "pas decisiu" que suposa i que el seu partit celebra com "un triomf dels drets de tots i totes enfront de la intolerància" de la ultradreta.

Contra Vox ha arremès també Carolina Telechea, d'ERC, per a qui l'aprovació d'aquesta llei "no crea cap dret sinó que el que reconeix". I ha afegit: "No es podia permetre ni un minut més que persones que duen a terme actes d'amor i de dignitat humana hagin de fer front a condemnes de fins a dos anys de presó".

Per Unides Podemos, Rosa María Medel ha acusat els que s'oposen a la llei de ser "rabiosament intolerants", fins a l'extrem de "voler imposar als altres com han de morir". Però aquesta norma "ens fa una mica més lliures i això la dreta no ho pot suportar", ha emfatitzat la diputada.

El diputat d'UPN Carlos García, per part seva, ha mostrat el seu rebuig a la llei i ha lamentat que no s'hagi escoltat l'opinió dels experts, entre ells els metges que hauran d'administrar l'eutanàsia.