Podem adverteix el PSOE que no avalarà la llei d'habitatge si no es rectifica

Unides Podem va augmentar ahir la pressió sobre el PSOE per regular el preu del lloguer i el va advertir que la proposta de rebaixar-los amb incentius fiscals no tirarà endavant si no és que els socialistes decideixen «canviar de soci» de Govern i aliar-se amb el PP.

Va ser la ministra d'Igualtat, Irene Montero, la que es va expressar de forma més clara, avisant els socialistes que mantenir aquesta proposta podria fer trontollar el Govern de coalició, perquè, si prospera, serà amb el «suport del PP» en lloc de amb els socis de la investidura com ERC, Més País o EH Bildu, que exigeixen que l'executiu posi un límit als preus com demana Unides Podem.

El vicepresident segon de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, va advertir que el pacte sobre habitatge en el si del Govern de coalició està pendent de complir-se. «El que se signa es compleix», va dir.

Durant la signatura de l'acord sobre el Pla de Xoc de la Dependència, a la Mesa de Diàleg Social, Iglesias va afirmar que «un Govern no és d'esquerres quan incompleix els compromisos d'esquerres signats davant la ciutadania». «Ara que es parla dels compromisos en habitatge vull ser cristal·lí, quan se signa un acord de Govern, l'acord està pendent de complir-se, perquè no complir un acord de Govern que es va signar davant els ciutadans és faltar-los al respecte».

Iglesias va insistir que es va signar «un acord per regular els preus dels lloguers». «Hi ha dues raons fonamentals perquè aquest acord es compleixi: respectar la gent que ens va veure en públic signar aquest acord i, segon, és una necessitat perquè és indecent que hi hagi famílies espanyoles que hagin de suportar que el 60% o 70% dels seus ingressos siguin per pagar els lloguers».